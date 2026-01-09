Rio Tinto a Glencore zvažují megafúzi: Může vzniknout největší těžař světa

-
Rio Tinto a Glencore vedou jednání o možné fúzi v hodnotě 207 miliard USD.
-
Cílem je posílení pozice v mědi – kovu klíčovém pro zelenou energetiku a rozvoj AI.
-
Akcionáři vyjadřují obavy z možného přeplacení a kulturních rozdílů mezi firmami.
-
Fúze by vytvořila největší těžební společnost světa a mohla ovlivnit celý sektor.
-
Dva giganti světového těžebního průmyslu – Rio Tinto a Glencore – oznámili, že vstoupili do předběžných jednání o možné fúzi, která by vytvořila největší těžební společnost na světě s tržní hodnotou kolem 207 miliard dolarů. Tato potenciální transakce přichází ve chvíli, kdy globální těžaři soupeří o přístup ke klíčovým kovům, především mědi, která je nezbytná pro energetickou transformaci i růst datových center využívajících umělou inteligenci.
Rio Tinto potvrdilo, že by případné převzetí mělo formu výměny akcií a mohlo by se týkat části nebo celé společnosti Glencore. Struktura dohody zatím není známa a není ani jasné, zda by Rio nabídlo akcionářům Glencore prémii. Investoři reagovali rozdílně – akcie Glencore posílily o 6 %, zatímco akcie Rio Tinto v Austrálii ztratily přes 6 %, což odráží skepsi vůči možnému přeplacení ze strany kupujícího.
Analytici upozorňují, že se jedná o druhé kolo jednání, přičemž první snahu o spojení Rio odmítlo v roce 2024. Nyní však firmu vede nový CEO Simon Trott, který je vnímán jako otevřenější velkým transakcím. Podle investičních manažerů by spojení dávalo strategický smysl zejména kvůli synergii v oblasti mědi, avšak kulturní rozdíly mezi společnostmi a přítomnost uhelných aktiv Glencore mohou celý proces komplikovat.
Rio Tinto v minulosti zcela opustilo segment uhlí, zatímco Glencore zůstává jedním z největších hráčů na tomto trhu. Pro udržení podpory akcionářů, zejména v Austrálii, by bylo pravděpodobně nutné uhelná aktiva divestovat. Otázky se také vznášejí nad možnými antimonopolními překážkami, především ze strany Číny – největšího odběratele průmyslových kovů.
Fúze by svým rozsahem překonala všechny předchozí těžařské transakce, včetně akvizice Xstraty Glencorem v roce 2012 (46 mld. USD), či nákupu Alcan ze strany Rio Tinta v roce 2007 (43 mld. USD). V době, kdy se očekává, že globální poptávka po mědi do roku 2040 vzroste o 50 %, a zároveň bude každý rok chybět přes 10 milionů tun, se těžaři snaží zajistit si klíčové zdroje včas.
Rio Tinto (RIO1.DE)
Cena akcie Rio Tinto se po silném růstu dostala až k úrovni 72,9 EUR, odkud následně mírně oslabila na současných 69,49 EUR. Stále se však obchoduje vysoko nad klouzavými průměry EMA 50 (64,29 EUR) i SMA 100 (59,51 EUR), což ukazuje na pokračující dlouhodobě pozitivní trend. RSI se nachází na hodnotě 64,1, tedy těsně pod překoupeným pásmem, což naznačuje možné krátkodobé ochlazení nákupního zájmu.
Zdroj: xStation5
Glencore (GLEN.UK)
Akcie Glencore vystoupaly až na 4,5 GBP, následně však prudce oslabily na přibližně 4,38 GBP a nyní se obchodují kolem 4,47 GBP. Cena akcií se drží vysoko nad EMA 50 (3,81 GBP) a SMA 100 (3,49 GBP), přičemž RSI se nachází na výrazně překoupené hodnotě 73,3, což zvyšuje pravděpodobnost další korekce.
Zdroj: xStation5
