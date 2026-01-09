Měď opět v kurzu: Kovové rally pokračuje čtvrtým týdnem v řadě

-
Ceny mědi, hliníku i niklu rostou a podporují čtvrtý růstový týden v řadě.
Ceny mědi, hliníku i niklu dnes opět vzrostly a podpořily tak čtvrtý týden po sobě rostoucí trend na trhu se základními kovy. Za růstem stojí zejména obavy z omezené nabídky a rostoucí zájem investorů o komodity jako zajištění proti inflaci a geopolitickým rizikům.
Měď se obchodovala za 12 856 USD za tunu, tedy velmi blízko historickému maximu dosaženému začátkem tohoto týdne. Hliník a nikl přidaly přes 1 %, přičemž nikl zaznamenal v posledních dnech prudký výkyv – nejprve vzestup na 19měsíční maximum a následně korekci v důsledku nejistoty kolem těžby v Indonésii.
Analytici Goldman Sachs zvýšili svou predikci pro cenu mědi v první polovině roku na 12 750 USD za tunu, ale zároveň očekávají, že ve druhé polovině roku přijde cenový ústup. Podle banky přispívá k současnému růstu tzv. „prémie nedostatku“, protože se zásoby mimo USA snižují. Spekulace o možném americkém dovozním clu vedou k masivnímu stahování mědi na americký trh, čímž se globální zásobovací podmínky dále napínají.
Goldman zároveň upozorňuje, že pokud by došlo ke skutečnému zavedení cel, mohlo by to znamenat konec amerického hromadění zásob a následné ochlazení trhu. I proto banka nevěří, že by se ceny nad 13 000 USD za tunu udržely dlouhodobě.
Zájem o základní kovy umocňuje i spekulace na trhu o možném spojení těžebních gigantů Rio Tinto a Glencore. Tento krok by mohl vytvořit největší těžební společnost na světě a dále zintenzivnit globální závod o kontrolu nad strategickými surovinami, zejména mědí, která je klíčová pro zelenou transformaci.
Graf COPPER (H4)
Aktuálně se cena mědi pohybuje kolem 12 806 USD, což je blízko Fibonacciho retracementu 23,6 % (12 702 USD), a trh tak testuje, zda se udrží nad touto úrovní. Trend zůstává i přes korekci stále býčí, což potvrzuje i nadále rostoucí SMA 100 (11 749 USD), který je hluboko pod aktuální cenou. Momentum sice zaznamenal pokles, ale zůstává v kladných hodnotách. CCI (Commodity Channel Index) se stabilizoval těsně nad nulou (10,5), což naznačuje, že výprodej byl krátkodobý a trh může znovu nabrat sílu. Objem obchodů v posledních svíčkách naznačuje zvýšenou aktivitu během odrazu od EMA 50, což může signalizovat návrat kupců na trh.
Zdroj: xStation5
