DE40 posiluje o 1,6 % po odložení cel 🚨

🏛️Donald Trump o víkendu oznámil, že odloží zavedení 50% cel na zboží z EU až do 9. července

Německý index DAX v pondělí zaznamenal silný odraz vzhůru, když vzrostl přibližně o 1,6 % a prolomil hranici 24 000 bodů, a to jak na hotovostním indexu, tak na kontraktu DE40. K růstu došlo poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že odloží zavedení 50% cel na zboží z Evropské unie do 9. července. Rozhodnutí padlo po rozhovoru s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, která zdůraznila, že EU potřebuje více času k dosažení obchodní dohody s USA.

Obchodní vztahy mezi EU a USA mají značný význam. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Růst DE40 a dalších evropských indexových futures navázal na silné páteční propady, kdy trhy reagovaly na hrozbu okamžitého zavedení vysokých cel. Dnes nejvíce posílily sektory nejvíce vystavené obchodním válkám, konkrétně automobilový a luxusní sektor – akcie společností Mercedes, BMW a Volkswagen vzrostly o 1,9–2,1 %. Ztráty doháněly také banky a průmyslové podniky.

Dnes sledujeme široký odraz napříč všemi sektory německého indexu DAX. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Trh naznačuje, že oznámení Donalda Trumpa přináší určitou úlevu, ale neřeší základní problémy, takže návrat k vyšší volatilitě nelze v blízké době vyloučit. Do začátku července, kdy vyprší 90denní pozastavení cel vůči většině zemí světa, zbývá stále méně času a jedinou významnou obchodní dohodu se zatím podařilo uzavřít s Velkou Británií.

Za zmínku stojí, že dnes jsou trhy v Británii a USA uzavřené, ale trh s kontrakty funguje. Sledujeme silný odraz na amerických futures na hlavní indexy. V minulém týdnu zaznamenal Apple silný výprodej, zejména kvůli Trumpovým hrozbám, že společnost bude čelit clům, pokud nepřenese výrobu iPhonů do USA.

DE40 je zpět nad hranicí 24 000 bodů a obchoduje se těsně pod historickými maximy. Odraz pozorujeme také u amerických futures. Klíčová podpora pro DE40 je v oblasti 23 500 bodů, odkud se ceny kontraktů v pátek odrazily a kde jsme již v březnu zaznamenali rezistenci. Naopak potenciální rezistence a cíl kupců může být v oblasti 24 700 bodů, což odpovídá 127,2% návratu poslední hlavní sestupné vlny. Zdroj: xStation5

