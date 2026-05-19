Ranní shrnutí: Trhy nevěří Trumpovým oznámením (19. 5. 2026)

- Donald Trump oznámil v příspěvku na Truth Social, že útok na Írán plánovaný na dnešek se neuskuteční. Jednání o dosažení trvalé dohody mezi stranami budou pokračovat.
- Příspěvek byl zveřejněn před uzavřením amerického trhu, ale S&P 500 (-0,1 %) i NASDAQ Composite (-0,5 %) zakončily den v červených číslech.
- Všechny níže uvedené tituly zakončily den poklesem:
- Intel (-0,6 %)
- NVIDIA (-1,3 %)
- Micron (-6 %)
- Tesla (-2,9 %)
- Apple (-0,8 %)
- Po mnoha případech, kdy se původní prohlášení nenaplnila, se zdá, že trhy jsou vůči oznámením prezidenta opatrné a čekají na reálné kroky. Futures na S&P 500 rovněž klesají (-0,3 %).
- Sentiment na asijských trzích je smíšený. Korejský KOSPI (-2,6 %) se znovu ukazuje jako poražený, když od pátečního otevření oslabil o 9 %.
- Fantastický výkon indexu (74 % od začátku roku) byl založen především na růstu exportu polovodičů, zejména do Spojených států, a to meziročně téměř o 700 %.
- Aktuálně jej zatěžuje nejen mírně horší rizikový sentiment, ale také poklesy akcií firem vyrábějících mikroprocesory. Ty začaly v pátek po oznámeních naznačujících, že Čína se nerozhodne nakupovat čipy NVIDIA a místo toho bude v této oblasti rozvíjet vlastní technologie.
- Navzdory výrazně lepším než očekávaným údajům o růstu HDP za 1. čtvrtletí (2,1 % y/y) zaznamenal pokles také NIKKEI 225 (-0,4 %). Připisujeme to hlavně vysokému deflátoru (3,4 %), který zvyšuje již tak zvýšené obavy z inflace.
- Jen dále oslabuje.
- Na měnovém trhu vyniká mírné oslabení dolaru.
- Na vrcholu žebříčku G10 je libra (GBPUSD +0,6 %), která těží z klidnějšího sentimentu ohledně možné rezignace Keira Starmera a z mírně lepších než očekávaných údajů o růstu mezd za březen (4,1 %).
- Dobře se daří také norské koruně (USDNOK -0,4 %), která těží z rostoucích cen ropy a LNG, stejně jako další měny čistých exportérů energie.
- Mírně slabší pohyby jsou patrné na páru EURUSD (+0,1 %) a CHFUSD (+0,1 %).
- Po zveřejnění zprávy o britském trhu práce dnes makroekonomický kalendář neobsahuje žádná data, která by byla z tržního pohledu zvlášť důležitá.
- Výsledky dnes mimo jiné zveřejní:
- Home Depot
- Keysight Technologies
