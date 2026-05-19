Graf dne: Nejsilnější měna roku 2026 ve stínu skandálu (19. 5. 2026)

- Brazilský real zůstává v roce 2026 nejvýkonnější měnou na světě.
- Minulý týden však přinesl politický skandál a výrazné oslabení měny.
- Úrokové sazby Brazilské centrální banky zůstávají velmi vysoké, a to i v reálném vyjádření.
- Země zároveň těží z vyšších cen ropy.
Nejvýkonnější měna roku 2026*, brazilský real, se minulý týden dostala pod tlak a zaznamenala své největší oslabení vůči americkému dolaru od října 2025.
Graf 1: USDBRL (29. 10. 2024 – 19. 5. 2026)
Zdroj: xStation, 19. 5. 2026
* Zambijská kwacha, ruský rubl a kostarický colón jsou v přehledu výše, ale nepatří mezi měny, které pravidelně analyzujeme.
Co stojí za tak výrazným pohybem?
Důvod oslabení realu lze hledat především v nahrávkách a zprávách zveřejněných serverem The Intercept Brazil, které usvědčují Flavia Bolsonara, senátora a pravicového kandidáta na prezidenta v říjnových volbách. Podle materiálů Flavio požadoval miliony dolarů od Daniela Vorcara, bývalého generálního ředitele Banco Master. Celková hodnota vyšetřovaných transakcí se odhaduje na více než 25 milionů USD.
Podle Bolsonara měly peníze financovat životopisný film o jeho uvězněném otci, Jairu Bolsonarovi, bývalém prezidentovi země. Flavio tvrdí, že šlo o 100% soukromé sponzorství soukromého projektu, přičemž Vorcaro ani Banco Master neměli na oplátku získat žádné politické výhody.
Federální policie a Nejvyšší soud se věcí okamžitě začaly zabývat, což navzdory Bolsonarovým vysvětlením vedlo k poklesu jeho preferencí. Flavio byl určitou dobu v uptrendu. Od začátku května byl podle kurzů na platformě Polymarket favoritem na vítězství ve volbách a ve většině průzkumů překonával i Lulu.
Trh vnímá určité riziko ve zvýšené pravděpodobnosti vítězství Luly, lídra levice. Problematicky působí absence i postupné fiskální konsolidace vzhledem k rozpočtovému deficitu, který již 3 roky přesahuje 8 % HDP. Zdá se, že trh tyto obavy částečně započítal, což realu na začátku týdne umožnilo odraz.
Co podporuje real?
Vysoké úrokové sazby
Banco Central do Brasil již v aktuálním cyklu provedla dvě snížení sazeb, ale základní sazba zůstává na velmi vysoké úrovni (14,5 %). To měně umožňuje těžit z carry trade. I když další snížení sazeb v příštích měsících nelze vyloučit, jejich rozsah by měl být omezený kvůli neukotveným inflačním očekáváním a uvolněné fiskální politice. To by mohlo realu umožnit, aby z carry trade těžil i nadále.
Pozice čistého exportéra ropy
Brazílie je jedním z největších světových producentů ropy, s produkcí přibližně 4,2 milionu barelů denně. Část této produkce je sice spotřebována doma, přebytek je však dostatečně významný na to, aby zemi dělal důležitým hráčem na globální scéně. Vývoz ropy jí ročně přináší více než 55 miliard USD.
Hlavním odběratelem brazilské ropy je Čína, která představuje 43 % celkového exportu. Čína má aktuálně jen omezený prostor k vyjednávání. Její dovozní struktura je závislá na Blízkém východě (55 %), Rusku (21 %), zmíněné Brazílii (7 %) a Angole (5 %).
Graf 2: Struktura dovozu ropy do Číny (2024)
Zdroj: OEC (19. 5. 2026)
Měnu podporuje také růst cen sóji, která tvoří více než 12 % domácího exportu.
Zlepšený sentiment vůči rozvíjejícím se trhům
Duben přinesl výrazné zlepšení rizikového sentimentu na měnových i akciových trzích. Poslední dny však zpochybnily pokračování tohoto trendu. Pokud by se ale oznámení prezidenta Trumpa ohledně probíhajících jednání mezi USA a Íránem skutečně naplnila, real by díky své vysoké betě, tedy specifickému riziku a citlivosti na změny trhu, mohl pokračovat v růstu. Při takovém scénáři však lze zároveň očekávat pokles cen ropy, což by na měnu vytvářelo určitý tlak.
