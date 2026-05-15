US OPEN: Wall Street krvácí po Trumpově návštěvě Pekingu

- Setkání Trump–Si nepřineslo žádná zásadní odhalení.
- Otázky kolem vzácných kovů a války v Íránu zůstávají nevyřešené.
- Titulky nejsou pro sektor polovodičů příliš příznivé.
- Výnosy amerických dluhopisů nadále rostou. Výnosy 10letých dluhopisů jsou na nejvyšší úrovni za rok.
- Setkání Trump–Si nepřineslo žádná zásadní odhalení.
- Otázky kolem vzácných kovů a války v Íránu zůstávají nevyřešené.
- Titulky nejsou pro sektor polovodičů příliš příznivé.
- Výnosy amerických dluhopisů nadále rostou. Výnosy 10letých dluhopisů jsou na nejvyšší úrovni za rok.
Všechny hlavní americké akciové indexy dnes vykazují ztráty. Pokles vede Russell 2000 (-2,4 %), zatímco NASDAQ Composite (-1,4 %) a S&P 500 (-1,1 %) ztrácejí také více než 1 %.
Proč sledujeme výprodej?
1. Nepříliš působivý seznam dohod oznámených prezidentem Trumpem během jeho nedávno ukončené návštěvy Pekingu.
- Obzvlášť pesimisticky působí absence dohody ohledně prodeje čipů NVIDIA. Trump uvedl, že čínská strana se rozhodla americkou technologii nenakupovat a místo toho plánuje zlepšit vlastní řešení.
- Akcie NVIDIA otevřely poklesem o 3,6 %, což je největší pokles od 30. dubna. Aktuálně ztrácejí 4,4 %.
- Poklesy zaznamenávají také další společnosti vyrábějící mikroprocesory. Intel klesá o 7,4 %, Micron o 6,8 %, AMD o 5 % a ARM Holdings o 7,8 %.
- Klíčové otázky pro sektor AI zůstávají nevyřešené, včetně obchodu se vzácnými zeminami. Neobjevily se ani žádné zprávy ohledně společného úsilí o otevření Hormuzského průlivu.
2. Rostoucí obavy z inflační situace po zveřejnění vyšších než očekávaných údajů o inflaci v posledních dnech.
- Spotřebitelská inflace je nejvyšší od května 2023 a dosahuje 3,8 %. Obzvlášť znepokojivý je růst jádrového ukazatele pro sektor služeb na 3,4 %.
- Výrobní inflace je nejvyšší od prosince 2022 a dosahuje 6 %. Všechny ukazatele překonaly očekávání, včetně jádrového ukazatele (5,2 %) a superjádrového ukazatele (4,4 %).
- Vzrostly také dovozní ceny (4,2 %) a vývozní ceny (8,8 %).
To vedlo k:
- Výraznému růstu výnosů amerických dluhopisů. Výnos 10letých dluhopisů vzrostl v týdenním srovnání o 18 bazických bodů. Úroveň 4,57 % je nejvyšší za rok.
- Přecenění očekávání ohledně úrokových sazeb FOMC směrem nahoru. Zvýšení sazeb do konce roku je nyní základním scénářem trhu s implikovanou pravděpodobností 60 %.
- Posílení dolaru. Americká měna vůči euru zpevnila téměř o 1,5 %.
- Žádný z výše uvedených faktorů nelze považovat za příznivý pro americký akciový trh.
3. Vystavení indexů poklesům kvůli vybírání zisků po velmi působivém růstu v posledních týdnech.
- Index NASDAQ 100 od minima z konce března vzrostl téměř o 30 %.
- Ukazatel P/E pro NASDAQ 100 nedávno překročil hodnotu 38, což je výrazně nad historickým mediánem kolem 25.
Technická analýza
US100 (H4)
Zdroj: xStation, 15/05/2026
Růstová vlna zpomalila své momentum kolem 29 700 bodů, kde narazila na silnou nabídkovou bariéru v oblasti historických maxim. Přestože systém exponenciálních klouzavých průměrů (EMA 50, 100, 200) si udržuje výrazně růstovou strukturu, cena se začíná nebezpečně přibližovat k testu EMA 50, aktuálně kolem 29 000 bodů. Samotný rozsah a strmost současného impulzu naznačují potřebu technického ochlazení sentimentu před případným útokem na kulatou psychologickou úroveň 30 000 bodů. Nejbližší významnou statickou podporou zůstává FIBO 23,6 %, která se shoduje s předchozími cenovými extrémy a může být první zastávkou případné korekce.
Firemní zprávy
- NVIDIA (NVDA.US): Akcie společnosti trpí jasnou divergencí mezi původními prohlášeními a konečnými výsledky diplomatické cesty prezidenta Trumpa do Pekingu. Summit Trump–Si zpočátku přinesl optimistické titulky o otevření čínského trhu čipům H200, ale dnešní zprávy o absenci formálních schválení ze strany Pekingu a neochotě čínských gigantů dokončit nákupy vyvolaly vlnu zklamání. To přimělo investory vybírat zisky a uzavírat pozice těsně před klíčovým finančním reportem naplánovaným na 20. května.
- Intel Corp. (INTC.US): Akcie Intelu dnes prudce klesly o více než 6 %, na přibližně 109 USD, a pokračují tak v trendu, který začal už na začátku tohoto týdne. Od začátku roku se akcie společnosti ztrojnásobily, mimo jiné díky průlomové smlouvě s Applem na výrobu procesorů řady M v rámci Intel Foundry. To vytvořilo značný prostor pro vybírání zisků i při mírném posunu tržního sentimentu. Fundamenty společnosti vypadají nejsilněji za poslední roky, část investorů se však obává, že současné ocenění je příliš optimistické vzhledem ke skutečnému tempu růstu marží.
- Figma (FIG.US): Platforma pro návrh digitálních produktů a prototypování, která debutovala na NYSE v červenci 2025, zveřejnila výsledky za Q1 2026. Tržby vzrostly meziročně o 46 % na 333,4 milionu USD, a to díky rostoucí monetizaci produktů AI. Akcie rostou o více než 13 %, společnost je však stále meziročně níže o více než 70 %.
- Klarna (KLAR.US): Švédský gigant v oblasti odložených plateb a digitálního bankovnictví zveřejnil výsledky za Q1 2026 a překvapil trh rozsahem zlepšení ziskovosti. EPS dosáhl -0,01 USD oproti očekávaným -0,20 USD a tržby překonaly 1 miliardu USD, zatímco konsenzus byl pod 945 miliony USD. Upravený provozní zisk vzrostl na 68 milionů USD z pouhých 3 milionů USD před rokem a čistý zisk se konečně dostal do kladných hodnot, na 1 milion USD, oproti ztrátě 99 milionů USD v Q1 2025. Počet aktivních uživatelů vzrostl meziročně o 21 % na 119 milionů. Sentiment však zhoršuje slabší než očekávaný výhled pro Q2, i když management ponechal celoroční výhled beze změny. Po počátečních ziscích akcie klesly na 15 USD, což představuje úroveň o více než 65 % nižší než před rokem.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Trumpovy obchody odhalují rostoucí stopu krypta v rodinném portfoliu ₿
Mírové naděje slábnou, ropa roste o 2 % 📈
Trump a Si řešili pravidla pro umělou inteligenci i čipy Nvidia 💾
Shrnutí trhů: Akcie a kovy klesají, protože summit Trump–Xi neprolomil patovou situaci kolem Íránu 📉 (15.05.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.