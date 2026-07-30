💣 Po Hormuzu přichází Suez. Ohrožuje konflikt další klíčovou trasu pro ropu? 🛢️

- Egypt potvrdil, že středeční požár dvou plavidel v přístavu Damietta poblíž Suezského průplavu způsobil neidentifikovaný dron
- Incident zvyšuje obavy, že se konflikt mezi USA a Íránem může rozšířit i na další strategické obchodní trasy pro přepravu ropy a LNG
- Spojené státy pokračují v útocích na cíle Revolučních gard (IRGC), přičemž Saúdská Arábie se podle agentury Reuters poprvé veřejně zapojila do společných operací s USA
- Zvýšené geopolitické napětí podpořilo růst cen ropy Brent, protože investoři sledují riziko narušení globálních dodávek energií
- Egypt potvrdil, že středeční požár dvou plavidel v přístavu Damietta poblíž Suezského průplavu způsobil neidentifikovaný dron
- Incident zvyšuje obavy, že se konflikt mezi USA a Íránem může rozšířit i na další strategické obchodní trasy pro přepravu ropy a LNG
- Spojené státy pokračují v útocích na cíle Revolučních gard (IRGC), přičemž Saúdská Arábie se podle agentury Reuters poprvé veřejně zapojila do společných operací s USA
- Zvýšené geopolitické napětí podpořilo růst cen ropy Brent, protože investoři sledují riziko narušení globálních dodávek energií
Podle egyptských úřadů začalo při útoku hořet americké plovoucí zásobníkové LNG plavidlo Energos Winter, přičemž požár se následně rozšířil i na další loď. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina a vyšetřování pokračuje. Egypt zároveň uvedl, že přijímá opatření k posílení bezpečnosti v okolí strategické infrastruktury.
K incidentu došlo jen několik hodin poté, co Spojené státy podnikly další údery na velitelská centra Revolučních gard (IRGC) a zařízení určená k výrobě a provozu dronů. Washington označil útoky za odvetu za předchozí íránské útoky na americké jednotky v regionu. Konflikt se zároveň dále rozšiřuje i mimo území Íránu. Saúdská Arábie se podle agentury Reuters poprvé od začátku války veřejně zapojila do společných operací se Spojenými státy, když podnikla údery proti proíránským skupinám ve východním Iráku.
Pro finanční trhy je nejdůležitější, že nová bezpečnostní rizika se už netýkají pouze Hormuzského průlivu. Útok u Damietty naznačuje, že rostoucí napětí by mohlo zasáhnout i oblast Suezského průplavu, který představuje klíčové spojení mezi Středozemním a Rudým mořem. Situaci navíc komplikují útoky jemenských Húsíů v Rudém moři, které už přiměly pojišťovny rozšířit zóny s vysokým pojistným rizikem pro obchodní lodě.
Obavy investorů se promítly také na komoditních trzích. Cena ropy Brent během středečního obchodování vzrostla o více než 8 %, přičemž ve čtvrtek část zisků korigovala a obchodovala se těsně pod hranicí 90 USD za barel. Investoři budou v nejbližších dnech pozorně sledovat, zda incident u Damietty zůstane ojedinělou událostí, nebo zda se bezpečnostní rizika začnou rozšiřovat i na další strategické obchodní trasy, což by mohlo udržet zvýšenou geopolitickou rizikovou přirážku v cenách ropy.
GRAF: Vývoj ceny ropy Brent (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
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