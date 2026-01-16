Denní shrnutí: Banky a technologie táhnou indexy vzhůru 🏭 Americký průmysl zůstává silný

-
Trh zakončuje týden s mírně pozitivním sentimentem, přestože rozsah zisků v páteční seanci na Wall Street zůstává omezený. Lídrem růstu je Russell 2000, jehož kontrakty posilují přibližně o 0,5 %. Ostatní indexy oscilují kolem růstu 0,1 %.
-
Sezóna výsledků ve finančním sektoru se pomalu chýlí ke konci a lze ji označit za úspěšnou. Téměř všichni hlavní hráči překonali tržní očekávání, přičemž výrazně lépe si vedly fondy a investiční banky oproti retailovým a komerčním bankám. Lídry růstu během páteční seance byly PNC Financial Services a State Street, zatímco Regions Financial Corp investory zklamala. Příští týden se očekávají výsledky BankCorp.
-
Donald Trump prohlásil, že by preferoval, aby Kevin Hassett zůstal ve své současné funkci ředitele NEC, což výrazně snižuje jeho šance stát se předsedou FEDu. Favoritem v souboji o vedení FEDu se stává Kevin Warsh. Prezident USA zároveň oznámil zavedení dodatečných cel na země, které „nebudou spolupracovat“ ohledně akvizice Grónska.
-
Data z amerického průmyslu překvapila silou. Trh nečekal meziměsíční růst jak v průmyslu, tak ve zpracovatelském sektoru. Využití kapacit rovněž vzrostlo. Na meziroční bázi se však tempo růstu produkce zpomalilo.
-
Kanada podepsala obchodní dohodu s Čínou, která zahrnuje významné snížení cel na elektromobily a řepku.
-
Venezuela oznámila, že obnoví prodej ropy v amerických dolarech.
-
Evropský investorský sentiment byl ke konci týdne mírně pesimistický. Většina indexů uzavřela v mírném záporu. Největší pokles zaznamenal francouzský CAC40 o 0,65 %, následovaný SMI (-0,5 %) a DAXem (-0,3 %). Lepší situace byla u kontraktů, které po skončení obchodování na podkladových aktivech část ztrát korigovaly. Pozitivně vyčnívalo Španělsko, kde kontrakty SPA35 vzrostly až o 0,7 %. Německo a Itálie oznámily meziroční inflaci v souladu s očekáváními – 1,8 % a 1,2 %.
-
Společnost Novo Nordisk hlásí důležité vítězství na trhu s přípravky na hubnutí. Podle dat z USA měla pilulka Wegovy přes 3 000 předepsaných receptů. Akcie společnosti rostou o více než 6 %.
-
Na měnovém trhu výrazně posiluje jen, přičemž kurz dosahuje úrovní, kde trh začíná zohledňovat možnost intervence Bank of Japan. Euro i kanadský dolar mírně oslabují. Ztráty zaznamenává také švédská koruna.
-
Na trhu s komoditami dochází k výraznému výprodeji průmyslových kovů. Tlak na ceny vyvolávají vysoké zásoby a nejistota ohledně cel. Nejvíce ztrácí nikl – až 4 %. Cín klesá o 3 % a měď o 2,5 %.
-
Ceny energetických komodit se stabilizují. Cena barelu ropy WTI se drží kolem 59 USD. Trh očekává další deeskalaci napětí v Perském zálivu.
-
Trh s drahými kovy prochází korekcí. Platina klesá o více než 4 %, stříbro o 3 %, palladium o 2 % a zlato mírně pod 1 %.
-
Na trhu kryptoměn převládá negativní sentiment. Bitcoin oslabuje o 0,5 % a obchoduje se kolem 94 000 USD. Ethereum klesá o 0,8 %, ale drží se nad 3 250 USD.
Denní shrnutí: Je to strach, ale ještě ne panika. Trump opět otřásl trhy
Nová fronta obchodní války – Grónsko❄️ Poroste zlato dál❓
Zambie otevírá cestu jüanu v Africe
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.