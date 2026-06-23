Denní shrnutí: Čas na korekci (23.06.2026)

Úterní obchodování končí poklesy napříč téměř všemi hlavními akciovými indexy. Hlavním důvodem je výprodej akcií polovodičových společností, který odstartovala společnost SK Hynix během ranní asijské seance.
Akciový trh
Korejský technologický gigant krátce po tom, co se stal nejhodnotnější společností v zemi podle tržní kapitalizace, zaznamenal prudkou korekci přesahující 12 %, což vedlo k dočasnému pozastavení obchodování na indexu KOSPI. Následně se přidaly i americké společnosti, včetně Sandisk (-13 %), Micron (-11,2 %), ON Semiconductor (-10 %) a Marvell (-9 %).
Obrázek 1: Největší růsty a poklesy v Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: Bloomberg, 23.06.2026
Konsolidace po tak prudkém růstu v první části roku se nezdá být neopodstatněná. Otázkou zůstává další směr vývoje, protože přibývá otázek ohledně generovaných zisků a ziskovosti společností.
Obrázek 2: Dashboard Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 23.06.2026
Obrázek 3: Sektorové kotace Nasdaq 100 (23.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 23.06.2026
Také evropské akciové trhy dnes zakončily obchodování v červených číslech, přičemž největší ztráty zaznamenaly technologické společnosti.
- Německý DAX dnes oslabil o 1 %.
- Francouzský CAC40 o 0,7 %.
- Panevropský Euro Stoxx 50 o 1,3 %.
Britský FTSE 100 ztrácí pouze 0,1 % a vyčkává na další vývoj na politické scéně po pondělní rezignaci Keira Starmera.
Politika
Investoři mají jen malé pochybnosti o tom, že novým premiérem země se stane Andy Burnham, bývalý starosta Manchesteru. Strana si zřejmě uvědomuje potřebu rychlé konsolidace a Burnhamovo velmi přesvědčivé vítězství v Makerfieldu ukázalo jeho schopnost získat zpět voliče jak od Reform UK, tak od Zelených. Pokud se do 16. července neobjeví protikandidát s dostatečnou podporou uvnitř strany, Burnham bude vyhlášen novým premiérem již 18. července.
Jeho intervencionistický přístup k ekonomice může trhy znepokojovat, včetně výroků naznačujících, že Spojené království by nemělo být „vydáno na milost dluhopisovým trhům“. Od těchto komentářů se však v poslední době distancoval. Do role klíčových poradců navíc jmenoval bývalého hlavního ekonoma BoE Andyho Haldanea a bývalého předsedu OBR Richarda Hughese. Vnímáme to jako snahu uklidnit obavy trhu v době, kdy situace na dluhopisovém trhu zůstává velmi napjatá.
Obrázek 4: Úrokové sazby BoE a výnosy britských dluhopisů (1994–2026)
Zdroj: XTB Research, 23.06.2026
Komodity
Absence negativních zpráv z Blízkého východu vede k dalšímu poklesu cen energetických komodit.
Ropa:
- Barel Brentu se dnes obchoduje za 77 USD (pokles o 1,2 %).
- Barel WTI se obchoduje za 73 USD (pokles o 1,1 %).
Obrázek 5: OIL [D1] (25.10.2024 - 23.06.2026)
Zdroj: xStation, 23.06.2026
Zemní plyn:
- NATGAS klesá o 3,2 % na 3,15 USD.
- TTF zůstává téměř beze změny kolem úrovně 42,2.
Drahé kovy:
- Trojská unce zlata se aktuálně obchoduje přibližně za 4 132 USD (-1,4 %).
- Stříbro za 62 USD (-4,7 %).
Makroekonomická data
Pozornost trhu se dnes soustředila na zveřejnění červnových PMI indexů. Co jsme se dozvěděli?
- Sektor služeb v evropských zemích zůstává slabý, zatímco zpracovatelský průmysl si vede o něco lépe (i když i zde lze hovořit maximálně o mírném růstu).
- Zvláště zklamala data ze Spojeného království – oba ukazatele výrazně zaostaly za konsenzem trhu.
Měny
Na devizovém trhu zůstává pozice dolaru neotřesena, protože pokračuje v posilování zahájeném po posledním jestřábím zasedání FOMC. Měnový pár EURUSD dnes prolomil úroveň 1,14. Všechny ostatní měny skupiny G10 vůči americkému dolaru oslabují. Platí to zejména pro měny s vysokou betou, konkrétně SEK, NOK, AUD a NZD.
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