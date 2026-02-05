Denní shrnutí: Červená dominuje na obou stranách Atlantiku

- Širší trh se přesouvá do režimu vyhýbání se riziku. Slabá makroekonomická data a zklamání z výsledků technologických společností tlačí trh na nejnižší úroveň za několik týdnů.
- Wall Street zaznamenává další den po sobě těžké ztráty. Russell 2000 vede poklesy v závěru seance, futures klesly o více než 1,6 %, zatímco futures Nasdaq 100 jsou těsně za ním. Indexy S&P 500 a Dow se drží lépe, futures omezují ztráty na přibližně 1,2 %.
- V centru pozornosti jsou společnosti Alphabet a Amazon. Další rekordně vysoké kapitálové výdaje společnosti Google vyděsily investory. Amazon a Qualcomm klesají v důsledku neuspokojivých výsledků společnosti Microsoft. Gigant v oblasti elektronického obchodování dnes oznámí své výsledky, které by mohly být důvodem k zastavení výprodeje nebo k jeho prohloubení.
- Byly zveřejněny údaje o trhu práce v USA. Počet propuštěných zaměstnanců podle Challengeru vzrostl z 35 000 na 108 000. Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti překonal očekávání a vzrostl na 231 000 oproti očekávaným 213 000. Počet volných pracovních míst podle JOLTS klesl o téměř půl milionu na 6,5 milionu, zatímco se očekával nárůst na 7,2 milionu.
- Evropské indexy uzavřely většinou níže. Největší pokles zaznamenaly polský WIG20 a španělský IBEX, jejichž ztráty dosáhly 2 %. Hlavní indexy v Německu a Velké Británii omezily poklesy na méně než 1 %. CAC 40 si vedl relativně dobře a poklesl pouze o 0,29 %.
- ECB ponechala sazby beze změny. Přes zachování svého postoje a výhledu bylo prohlášení poznamenáno nadprůměrnou nejistotou.
- Další prudký výprodej drahých kovů: zlato omezilo ztráty na 2 %, zatímco stříbro kleslo o více než 13 % a vrátilo se na úroveň kolem 75 USD za unci.
- Ropa mírně oslabila, a to o 1,7 %. Ropa WTI klesla na 63 USD za barel.
- Na devizových trzích zaznamenává libra výrazný pokles, a to o 0,8 % vůči hlavním měnám. Důvodem je nečekaně „holubičí“ posun v názorech členů Výboru pro měnovou politiku BoE.
- Další vlna prudkých ztrát je patrná na trhu s kryptoměnami. Hluboké výprodeje jsou patrné u většiny tokenů. Bitcoin dnes klesl až o 8 % na 66 000 USD. Ethereum si vede podobně špatně, kleslo o více než 7 % a vrátilo se pod hranici 2 000 USD.
