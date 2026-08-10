JPMorgan zvyšuje cíl pro S&P 500. Investice do AI začínají přinášet výsledky 📈

Analytikové JPMorgan Chase zvýšili svůj výhled pro index S&P 500 už podruhé během dvou měsíců. Nově očekávají, že americký benchmark vystoupá na 8 000 bodů, což by oproti pátečnímu závěru znamenalo další růst přibližně o 3 %.
Předchozí cílovou úroveň banka v červnu zvýšila z 7 600 na 7 800 bodů. Nový odhad se zároveň nachází mírně nad průměrem trhu, který se podle průzkumu pohybuje kolem 7 845 bodů.
AI investice začínají být vidět v tržbách
Hlavním důvodem pozitivnějšího výhledu je podle JPMorgan stále silnější důkaz, že masivní investice technologických gigantů do umělé inteligence se začínají promítat do skutečné poptávky a tržeb.
Banka poukazuje na zrychlující růst cloudových služeb a rostoucí objem nevyřízených zakázek u společností jako Alphabet, Amazon a Microsoft. To může zmírnit obavy investorů z toho, zda extrémně vysoké kapitálové výdaje na AI přinesou odpovídající návratnost.
Právě vývoj backlogu je důležitý. Jakmile se dříve nasmlouvané objednávky postupně promění ve vykázané tržby, měl by růst cloudových služeb zůstat silný a podpořit argument, že rostoucí výdaje na AI nejsou neefektivní.
Firemní zisky zůstávají silné
Pozitivní sentiment podporuje také výsledková sezóna. Zisky společností z indexu S&P 500 vzrostly přibližně o 32 %, což patří k nejsilnějším tempům růstu v historii.
To pomohlo indexu vrátit se na rekordní úrovně a zároveň snížilo část obav, že vysoké valuace technologických firem nejsou podloženy fundamenty.
Investoři se ale nadále soustředí zejména na to, jak vysoké investice do datových center, čipů a výpočetní infrastruktury ovlivňují cash flow velkých technologických firem.
AI spolkne více než polovinu capexu
JPMorgan očekává, že výdaje na umělou inteligenci budou dál růst. Celkové kapitálové výdaje firem v indexu S&P 500 by letos měly dosáhnout přibližně 1,5 bilionu USD, přičemž AI by měla tvořit více než polovinu tohoto objemu.
Podíl navíc pravděpodobně dále poroste, což ukazuje, že umělá inteligence zůstává jedním z nejsilnějších investičních trendů na americkém trhu.
Pro investory je důležité, že se mění samotný příběh kolem AI výdajů. Zatímco ještě nedávno dominovaly otázky, zda nejsou tyto investice příliš vysoké, nyní se stále více objevují důkazy, že podporují růst tržeb a zakázek.
Wall Street zůstává převážně optimistická
JPMorgan není jedinou bankou s býčím výhledem. Mezi optimističtější instituce patří také Citigroup, Deutsche Bank a Goldman Sachs.
Průměrný cílový odhad pro S&P 500 na konci roku se pohybuje kolem 7 845 bodů, tedy zhruba 1 % nad současnými úrovněmi. JPMorgan je tak nyní o něco optimističtější než tržní konsenzus.
Další vývoj bude záviset především na tom, zda vysoké tempo růstu firemních zisků vydrží a zda se investice do AI budou dál promítat do tržeb, marží a cash flow.
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