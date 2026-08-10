Krypto novinky: BTCPay čelí kritické chybě, kvantová hrozba straší Bitcoin a Británie připravuje pravidla pro tokenizované zlato ₿

Dnešní kryptoměnové dění ovládla především témata bezpečnosti a regulace. Americký Senát znovu rozběhl legislativní proces kolem CLARITY Act, BTCPay Server omezil vzdálený přístup přes Lightning Network po kritické zranitelnosti a odborníci znovu otevřeli debatu o tom, jak by mohl vypadat první skutečný útok využívající kvantové počítače. Vedle toho švédská H100 výrazně navýšila své bitcoinové rezervy, Austrálie zasáhla proti síti kryptoměnových ATM a britský regulátor začal připravovat rámec pro tokenizované zlato.
Kvantový útok nemusí být na první pohled rozpoznatelný
- Zakladatel blockchainového projektu Quantus Christopher Smith upozornil, že první skutečný útok využívající kvantové počítače pravděpodobně nebude vypadat jako dramatická krádež obrovského množství Bitcoinu, ale spíše jako série zdánlivě nevysvětlitelných kompromitací jednotlivých peněženek.
- Dostatečně výkonný kvantový počítač by podle něj mohl v budoucnu odvodit privátní klíč z veřejného klíče, který je už zveřejněný na blockchainu. V takovém případě by útočník nemusel napadnout zařízení, burzu ani software oběti. Z pohledu forenzní analýzy by mohlo jít o mimořádně obtížně rozpoznatelný typ útoku.
- Právě proto se znovu mluví o takzvaném Q-day, tedy hypotetickém momentu, kdy by kvantové počítače mohly být dostatečně výkonné na prolomení současných forem kryptografie používaných v blockchainových sítích.
BTCPay omezuje Lightning přístup po kritickém exploitu
- Projekt BTCPay Server dočasně omezil veřejný vzdálený přístup k Lightning Network uzlům běžícím na softwaru LND poté, co útočníci zneužili kritickou chybu k získání přístupových údajů a přesunu prostředků.
- Omezení se týká externích peněženek, které se k BTCPay instalacím připojují přes veřejné domény nebo Tor adresy. Samotné Lightning platby však mohou pokračovat.
- Nová verze 2.4.2 instaluje LND 0.21.1 a u standardních instalací automaticky obnovuje macaroon přihlašovací údaje. Provozovatelé mají kontrolovat neoprávněné platby, nečekané uzavření kanálů, neznámé peery a případné rozdíly mezi on-chain a Lightning zůstatky.
- Incident přichází krátce po rozsáhlé chybě peněženek Coldcard, která vedla ke ztrátám přesahujícím 100 milionů USD. Oba případy ukazují, že slabým místem nemusí být samotný Bitcoin protokol, ale software a infrastruktura kolem něj.
Senát znovu rozbíhá CLARITY Act
- Lídr republikánské většiny v americkém Senátu John Thune podal návrh na ukončení debaty kolem procedurálního projednání zákona CLARITY Act, čímž připravil půdu pro důležité hlasování po návratu zákonodárců v září.
- Pro schválení procedurálního kroku bude potřeba 60 hlasů, takže republikáni budou potřebovat i podporu části demokratů. Nejde zatím o konečné hlasování o samotném zákonu, ale o důležitý krok, který může legislativu znovu posunout dál.
- CLARITY Act má vytvořit federální rámec pro fungování kryptoměnového trhu a jasněji rozdělit pravomoci mezi SEC a CFTC. Jednání se dosud zadrhávala hlavně kvůli etickým ustanovením a pravidlům pro odměny spojené se stablecoiny.
H100 se stává druhou největší evropskou bitcoinovou pokladnou
- Švédská společnost H100 Group dokončila akvizici norských firem, které držely 2 455 BTC, čímž navýšila vlastní bitcoinové rezervy na 3 506 BTC.
- Transakce proběhla bez hotovosti a prodávající získali 790,5 milionu nových akcií H100. To vedlo k přibližně 70% zředění stávajících akcionářů.
- Hodnota transakce byla přibližně 155 milionů USD a hodnota bitcoinových rezerv H100 se dostala zhruba na 228 milionů USD. Firma se tak podle velikosti držby stala druhou největší evropskou společností s bitcoinovou treasury.
Austrálie vypíná ATM společnosti Cryptolink
- Australský regulátor AUSTRAC na tři měsíce pozastavil registraci společnosti Cryptolink a nařídil vypnutí jejích bitcoinových ATM.
- Důvodem jsou opakované problémy s plněním základních reportovacích povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Firma údajně nedostatečně reportovala některé transakce a nereagovala na požadavky regulátora.
- Cryptolink provozuje přibližně 96 kryptoměnových ATM v Austrálii, zejména ve velkých městech jako Sydney, Melbourne a Brisbane.
- Zásah zapadá do širšího zpřísňování dohledu nad kryptoměnovými ATM, které jsou v Austrálii stále více vnímány jako rizikový kanál pro praní peněz a podvodné transakce.
Bitcoin Red Team znovu sahá po čínských AI modelech
- Bezpečnostní výzkumník a zakladatel Bitcoin Red Team Rob Hamilton uvedl, že se po omezení přístupu k pokročilejším nástrojům od OpenAI vrací k používání čínských open-source AI modelů.
- Bitcoin Red Team využívá kombinaci umělé inteligence a lidské kontroly k vyhledávání chyb v otevřených bitcoinových projektech. Hamilton tvrdí, že omezení přístupu k nejvýkonnějším modelům může paradoxně oslabit legitimní obránce, zatímco útočníci podobná omezení nerespektují.
- Téma znovu ukazuje na širší problém, kdy nejpokročilejší AI modely pro kybernetickou bezpečnost nejsou vždy snadno dostupné pro legitimní výzkumníky, zatímco útočníci mohou využívat veřejně dostupné nebo open-source alternativy.
Británie připravuje pravidla pro tokenizované zlato
- Britský regulátor FCA podle dostupných informací jedná s bankami a dalšími účastníky trhu o vytvoření pravidel pro tokenizované zlato.
- Diskuse se týkají také možnosti používat tokenizované zlato jako kolaterál na velkoobchodních finančních trzích. Londýn je přitom největším světovým centrem mimoburzovního obchodování se zlatem, takže případný regulatorní rámec může mít globální význam.
- Britská vláda zároveň podporuje širší rozvoj tokenizovaných finančních trhů. Odhady vládou podporované pracovní skupiny naznačují, že tokenizace by mohla do roku 2035 zvýšit britský roční ekonomický výkon až o 33 miliard liber.
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