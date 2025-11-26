Denní shrnutí: Další odraz na Wall Street; SILVER posiluje o více než 3 %

- Středeční seance na mezinárodních finančních trzích přinesla další zlepšení nálady na Wall Street, výrazné zisky u drahých kovů a odraz u kryptoměn.
- V tuto chvíli index US100 roste o 1 %, tažen především růstem akcií společnosti Nvidia a dalších firem ze sektoru polovodičů a umělé inteligence. Akcie společnosti Alphabet naopak procházejí korekcí směrem dolů.
- CD Projekt výrazně překonal očekávání trhu ve třetím čtvrtletí 2025, když vykázal čistý zisk 193,5 mil. PLN oproti odhadu 159 mil. PLN, tedy téměř o 22 % více. Tržby činily 349,1 mil. PLN, zatímco trh čekal 325 mil. PLN. Provozní zisk (EBIT) dosáhl 194,6 mil. PLN oproti očekávání 168 mil. PLN, což potvrzuje solidní provozní ziskovost a naznačuje, že růst podnikání a kontrola nákladů překonaly dosavadní odhady analytiků.
- Data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA ukazují pokles již třetí týden v řadě. Trh byl překvapen, neboť očekával mírný nárůst. Objednávky se v posledních měsících stabilizovaly v rozmezí přibližně 3% růstu/poklesu. Aktuální růst objednávek byl v souladu s očekáváním, ale jedná se o výrazné zpomalení oproti předchozím dvěma měřením.
- Britská premiérka představila klíčové body rozpočtu a trhy reagovaly mírně pozitivně. Po počátečním poklesu dluhopisový trh uvítal zprávu o větším než očekávaném fiskálním prostoru pro Spojené království, výnosy z dluhopisů klesly a libra dosáhla nejvyšší denní úrovně vůči americkému dolaru.
- Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) snížila svou oficiální úrokovou sazbu (OCR) o 25 bazických bodů na 2,25 %, jak se očekávalo. Jedná se pravděpodobně o závěrečný krok uvolňovacího cyklu, který začal v roce 2024.
- Trh se stříbrem se nachází na prahu dočasného strukturálního problému. Čínské zásoby kovu klesly na nejnižší úroveň za posledních deset let, zatímco vývoz stříbra z Číny do Londýna dosáhl v říjnu rekordních 660 tun, čímž dále zhoršuje už tak napjatou situaci na trhu. SILVER dnes roste o téměř 3 %.
- Týdenní změna zásob zemního plynu v USA činila -11 mld. kubíků; očekávání bylo -5 mld., předchozí údaj -14 mld. Zásoby klesají mírně rychleji, než se čekalo, nicméně aktuální data nemění fundamentální situaci na trhu, který je i přes probíhající topnou sezónu v přebytku vůči pětiletému průměru.
- Naopak zásoby ropy rostly více, než se očekávalo, což dále zvyšuje již existující převis nabídky této komodity na trhu.
- Bitcoin se vrací nad hranici 90 000 USD po sérii poklesů, které ho nedávno dostaly na nejnižší úroveň od dubna letošního roku.
- Na měnovém trhu dnes nejlépe performují měny protinožců, zatímco bezpečné přístavy jako americký dolar a japonský jen ztrácejí.
US Open: Po dni volna zahajuje Wall Street seanci v zelených číslech
Stříbro překonává historické maximum
Zima zvyšuje ceny zemního plynu v USA: Futures rostou o téměř 3 %
Tři trhy, které bude příští týden vhodné sledovat (28. 11. 2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.