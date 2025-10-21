OpenAI ohrožuje dominanci Googlu. Akcie Alphabet pod tlakem

- Akcie Googlu klesají kvůli zprávám o možném uvedení AI prohlížeče od OpenAI
- Nový prohlížeč by mohl narušit obchodní model Alphabetu, který je založen na vyhledávání a reklamě
- Trhy zatím riziko plně nezapočítaly, ale další zprávy mohou zvýšit tlak na akcie Googlu
Akcie Googlu oslabují v reakci na zprávy, že OpenAI může brzy oznámit spuštění nového webového prohlížeče poháněného umělou inteligencí. Investoři se obávají, že tento produkt by mohl ohrozit dominantní postavení prohlížeče Google Chrome na trhu.
Představení prohlížeče ze strany OpenAI by nebylo jen další produktovou novinkou — mohlo by jít o zásadní změnu, která zpochybní samotné základy technologického giganta Google. Alphabet je již léta spojován především s internetovým vyhledáváním, které generuje obrovské příjmy z reklamy. Ačkoliv zatím jde pouze o spekulace a neoficiální informace, samotná možnost nového AI prohlížeče od OpenAI již vyvolává značné napětí na trzích.
Pokud by OpenAI skutečně nabídlo uživatelům zcela nový, inteligentní způsob procházení internetu a vyhledávání informací — tedy poskytování přímých a personalizovaných odpovědí namísto tradičních odkazů — mohlo by to představovat reálnou hrozbu pro Google. Dominance Chrome i obchodní model Alphabetu by mohly být oslabeny, což by mohlo posunout rovnováhu sil na technologickém trhu mimo dosah giganta ze Silicon Valley.
Je však třeba poznamenat, že akcie Googlu od začátku roku výrazně vzrostly a překonaly hlavní indexy jako S&P 500 a Nasdaq. Přesto trhy zatím plně nezohlednily scénář, v němž OpenAI skutečně uvede nový AI prohlížeč. Pokud se však objeví další spekulace nebo oficiální informace ze strany OpenAI, tlak na cenu akcií tohoto technologického obra by se mohl zvýšit a vést k dalšímu poklesu.
To by mohl být okamžik, kdy se budoucnost internetového vyhledávání a prohlížení zásadně změní — a OpenAI by se mohlo stát novým hráčem, který bude určovat pravidla hry.
