- Dynamický růst zlata byl poháněn obavami z inflace, uvolňováním měnové politiky a geopolitickou nejistotou.
- Současná korekce přes 5 % představuje největší jednodenní pokles od roku 2020.
V posledních týdnech cena zlata stabilně rostla, stanovovala nová rekordní maxima a přitahovala rostoucí pozornost investorů po celém světě. Růst ceny byl tažen řadou fundamentálních faktorů, především obavami z rostoucí inflace, očekáváním dalšího uvolnění měnové politiky ze strany hlavních centrálních bank a rostoucí geopolitickou nejistotou. Zlato tak posílilo svou pozici jako jeden z klíčových bezpečných přístavů.
Dnes zlato ztrácí více než 5 %, což znamená nejvýraznější korekci ceny tohoto kovu od srpna 2020. Takto prudký pokles je výsledkem výběru zisků ze strany investorů a změn ve fundamentálních i technických podmínkách, které ovlivňují krátkodobý tržní sentiment.
Co stojí za korekcí na trhu se zlatem?
Výběr zisků po prudkém růstu ceny
V uplynulých týdnech cena zlata výrazně vzrostla, což vytvořilo příležitost pro investory realizovat zisky. Růst ceny byl převážně tažen rostoucími obavami ohledně inflace, měnové politiky a geopolitického napětí. Po dosažení historických maxim se část účastníků trhu rozhodla prodat své pozice, což vyvolalo tlak na pokles ceny zlata.
Posilování amerického dolaru
Index amerického dolaru vzrostl přibližně o 0,4 %, čímž se zlato stalo dražším pro investory používající jiné měny. Silnější dolar snižuje atraktivitu zlata jako investičního aktiva a přispívá k tlaku na pokles cen.
Zmírnění obchodního napětí mezi USA a Čínou
Oznámené setkání mezi americkými a čínskými lídry zvýšilo očekávání možného zmírnění obchodních sporů. Vyhlídky na obchodní dohodu snižují poptávku po zlatě jako bezpečném přístavu.
Konec nákupní sezóny v Indii
V Indii, druhém největším spotřebiteli zlata na světě, nedávno skončila nákupní sezóna. V důsledku toho oslabila poptávka na indickém trhu, což přispělo ke snížení růstového tlaku na ceny zlata.
Technická situace
Zdroj: xStation5
V posledních týdnech došlo k silnému růstu cen zlata, které nedávno dosáhly rekordní úrovně okolo 4 381 USD za unci. Aktuálně probíhá prudká korekce, přičemž cena klesá o více než 5 %, což představuje největší jednodenní pokles od srpna 2020. Klíčové úrovně podpory se nacházejí kolem 4 100 USD, dále 4 050 USD a psychologické hranice 4 000 USD. Proražení těchto úrovní by mohlo signalizovat další pokles.
