UnitedHealth investuje do AI. Cena akcií roste!

- Nový systém Optum Real snižuje počet zamítnutých žádostí a urychluje schvalování nároků
- Technologie má potenciál přinést dodatečné tržby a snížit provozní náklady
- Nový systém Optum Real snižuje počet zamítnutých žádostí a urychluje schvalování nároků
- Technologie má potenciál přinést dodatečné tržby a snížit provozní náklady
UnitedHealth Group dělá významné pokroky v digitální transformaci zdravotnictví zavedením systému s umělou inteligencí s názvem Optum Real. Toto řešení má za cíl zefektivnit jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších procesů v odvětví — zpracování zdravotních pojistných nároků. Systém je aktuálně testován v síti 12 nemocnic Allina Health, kde již přináší výsledky díky snížení počtu zamítnutých žádostí, zrychlení schvalování benefitů a zjednodušení administrativních úkonů. Optum Real analyzuje komplexní pojistná pravidla v reálném čase, odhaluje nedostatky v dokumentaci a snižuje riziko nákladných sporů mezi poskytovateli zdravotní péče a pojišťovnami.
Ačkoli je nástroj aktuálně využíván interně v rámci UnitedHealthcare, společnost plánuje jeho širší zpřístupnění na trhu, včetně dalších pojišťoven a zdravotnických zařízení. Základní funkce budou nabízeny zdarma, přičemž tržby budou generovány z doplňkových digitálních služeb a pokročilých analytických nástrojů.
Z pohledu investorů jde o důležitý signál, že se UnitedHealth nezaměřuje pouze na snižování nákladů, ale aktivně rozvíjí nové technologicky orientované obchodní oblasti. Optum Real má potenciál přinést jak úspory v oblasti pojištění, tak dodatečné tržby z technologických řešení v nadcházejících letech. To by mohlo zlepšit provozní marže a zvýšit hodnotu pro akcionáře bez nutnosti rozsáhlých investic nebo agresivní expanze.
V roce 2025 se cena akcií UnitedHealth propadla o téměř 30 % kvůli rostoucím nákladům na zdravotní péči, regulatorním výzvám a nejistotě ohledně ziskovosti. Akcie ustoupily ze svých historických maxim, což na jednu stranu odráží aktuální obtíže, ale zároveň představuje dlouhodobou investiční příležitost. Implementace a rozšíření systému Optum Real by se mohly stát klíčovým katalyzátorem pro zlepšení tržního sentimentu. Zefektivnění zpracování nároků, snížení nákladů a potenciál pro nové zdroje tržeb mohou pozitivně ovlivnit finanční výsledky společnosti a její atraktivitu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výsledková sezóna: Tesla
FRA40 se po příznivých údajích o podnikatelské důvěře ve Francii zvyšuje
Ranní shrnutí (23.10.2025)
Denní shrnutí – Korekce na Wall Street kvůli americkým exportním omezením vůči Číně a slabším výsledkům firem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.