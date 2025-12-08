Denní shrnutí: Dolar posiluje díky jestřábím očekáváním ohledně snižování sazeb, akcie se propadají do červených čísel (08.12.2025)

- Navzdory stabilnímu úvodu se americké indexy propadly do červených čísel před zítřejším začátkem posledního zasedání FOMC v roce. Největší ztráty zaznamenává DJIA (US30: -0,6 %), protože mnohé defenzivní tituly zůstávají pod tlakem kvůli relativně silnému výkonu technologického sektoru. Nasdaq (US100) a S&P 500 (US500) klesají přibližně o 0,4 %.
- Americké ministerstvo obchodu brzy povolí export čipu Nvidia H200 do Číny, uvedl Semafor s odkazem na osobu obeznámenou se situací (zdroj: Reuters). Akcie Nvidie rostou o přibližně 2,5 %.
- Podle nové studie New York Fed očekávají američané růst nákladů na zdravotní péči o přibližně 10,1 %, což je největší nárůst za posledních deset let. Rostoucí náklady na klíčové služby (částečně kvůli ukončení federálních dotací) zatěžují domácnosti navzdory klesající inflaci, což může v delším horizontu negativně ovlivnit domácí poptávku.
- Paramount Skydance předložila protinávrh na akvizici Warner Bros. Discovery za 108,4 miliardy USD, čímž překonala předchozí nabídku Netflixu ve výši 72 miliard USD. Akcie WBD a Paramount posílily o 3,5 %, resp. 8 %, zatímco akcie Netflixu klesly o 4 %. Nutnost předložit plně financovanou a zjednodušenou nabídku podpořily obavy z antimonopolních dopadů potenciální fúze Netflix–WBD, které zmínil i prezident USA.
- Evropské indexové futures uzavřely seanci v červeném. Nejvíce ztratil UK100 (-0,3 %), následovaný španělským SPA35 (-0,2 %). Německý DAX (DE40) a francouzský CAC40 (FRA40) oslabily o přibližně 0,05 %.
- Dolarový index posiluje o 0,1 %, i přes dřívější pokles, a to díky očekáváním jestřábí rétoriky Fedu po závěrečném snížení sazeb v roce 2025. Euro posiluje díky lepšímu než očekávanému výsledku indexu Sentix (-6,2 vs. -7). Nejslabšími měnami jsou bezpečné přístavy – jen (USDJPY: +0,3 %) a frank (EURCHF: +0,3 %). EURUSD zůstává beze změny na úrovni 1,164.
- Ropa Brent a WTI klesá o více než 2 %, čímž končí třídenní růstovou sérii kvůli větší jistotě ohledně plánovaného navýšení nabídky ze strany OPEC+ a nízké obavě z dopadu sankcí na Rusko.
- Zlato oslabuje o 0,3 % na 4 192 USD za unci, zatímco stříbro klesá o 0,6 % na 58 USD za unci.
- Kryptoměny zahajují týden pozitivně. Bitcoin přidává 0,75 % a vrací se nad 90 000 USD, zatímco Ethereum roste o 2,8 % na 3 123 USD.
BREAKING: Inflace v Norsku v souladu s očekáváními!
Ranní shrnutí (10.12.2025)
Denní shrnutí: Trhy vyčkávají před Fedem, stříbro roste nad 60 USD (09.12.2025)
Paramount vyzývá Netflix v boji o Warner Bros Discovery!
