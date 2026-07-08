Denní shrnutí – Eskalace na Blízkém východě. FOMC se obává inflace

🌍 Geopolitika a konflikt v Perském zálivu
- Prezident Donald Trump během summitu NATO v Ankaře oznámil oficiální konec příměří s Íránem, předchozí dohodu označil za „ztrátu času“ a íránské úřady za „lháře“.
- Americké síly provedly masivní odvetný úder na více než 80 cílů na íránském území, včetně protivzdušné obrany, v reakci na útoky zaměřené na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu.
- Írán přímo porušil podmínky dočasného 60denního memoranda uzavřeného minulý měsíc, které garantovalo bezpečný a volný průjezd lodí výměnou za pozastavení amerických sankcí a zahájení jednání o jaderném programu. Íránský útok zasáhl nejméně tři obchodní jednotky, včetně tankeru na zkapalněný zemní plyn (LNG). Teherán na odvetu reagoval další vlnou úderů, tentokrát zaměřených na lokality v Bahrajnu a Kuvajtu.
- Washington okamžitě obnovil plné sankce na globální obchod s íránskou ropou a zrušil předchozí výjimky.
- Donald Trump signalizoval obnovení blokády přístavů, což zesiluje obavy trhu z návratu rozsáhlé války.
- Během summitu NATO v Ankaře Trump oznámil možné další letecké údery na Írán a poukázal na potenciální krátkodobou volatilitu na trhu s ropou, zatímco v dlouhodobém horizontu předpověděl výrazné poklesy. Trump zároveň uvedl, že neočekává rozsáhlou válku.
- Ropa dnes pokračovala v silném růstu, přičemž Brent testoval úroveň 80 USD za barel, zatímco WTI vzrostla na 75 USD za barel.
📊 Akciový trh: Indexy a akciový trh
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Globální akciové trhy zaznamenaly výrazné poklesy. Kapitál utíkal od rizika na burzách v New Yorku, Londýně a Tokiu.
- US500 ustoupil o 0,4 %, zatímco technologický US100 téměř vymazal celý pokles. Souviselo to s pozitivním tónem informací, že Čína má umožnit předním AI společnostem nákup čipů H200.
- V Evropě byly poklesy druhou seanci v řadě velmi silné, přičemž hlavní benchmarky ztratily od 1,5 % až po 2 % (DE40 a SPA35).
- Navzdory nedávnému výprodeji společností spojených s paměťmi jsme dnes pozorovali oživení u firem, jako jsou SanDisk nebo Applied Materials.
- Čínská Alibaba dnes zaznamenala silný odraz v očekávání lepších finančních výsledků a možné snahy investorů získat expozici vůči levnějším společnostem napojeným na AI. Akcie společnosti dnes vzrostly až o 10 %.
🛢️ Komodity a energie
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Ceny ropy zaznamenaly silný, z pohledu posledních 24 hodin až 7% růst a od začátku dnešní seance přibližně 3% růst. Zisky byly částečně smazány poté, co Trump uvedl, že neočekává rozsáhlou válku a nebude bránit případným jednáním.
- Forwardová křivka ropy se posunula do hluboké backwardation, což ilustruje drastický posun cen na krátkém konci křivky. Viditelné je výrazné rozšíření kalendářních spreadů, i když jejich hodnota stále zůstává pod úrovní 1,00 USD.
- Trh platí obrovskou prémii za okamžité fyzické dodání, zatímco ještě před týdnem byla zaznamenána struktura contango, vyvolaná zrychlením dodávek z Blízkého východu.
- Zásoby ropy nečekaně vzrostly o 3 mil. barelů, zároveň však vidíme masivní pokles zásob ropných produktů. Strategické rezervy v USA nadále klesají pod úroveň 320 mil. barelů.
- Spotové ceny zlata klesly až o 1,5 % na hodnotu pod 4050 USD za unci. Později došlo k mírnému odrazu.
💰 Makroekonomika, měny a dluhopisy
- Návrat geopolitické hrozby zvýšil globální inflační riziko kvůli možným přerušením energetických dodavatelských řetězců.
- Peněžní trhy začaly masivně oceňovat jestřábí scénář a drasticky zvýšily pravděpodobnost, že Fed v říjnu zvýší úrokové sazby.
- Zápis FOMC ukazuje, že obavy z inflace jsou reálné a většina členů Fedu vidí prostor pro úpravu měnové politiky, pokud se naplní nejhorší scénář růstu cen.
- Zároveň je třeba mít na paměti, že Fed omezuje svou komunikaci a rozhodnutí budou méně předvídatelná.
- Navzdory riziku plynoucímu z geopolitiky dnes EURUSD roste a po zápisu FOMC testuje lokální maxima kolem 1,1430.
- Na druhé straně USDJPY pokračuje v růstu a testuje 162,5.
🪙 Kryptoměny
- Trh s digitálními aktivy se dostal pod silný prodejní tlak v důsledku obecného ústupu investorů od rizika.
- Bitcoin (BTC) klesl o 1,8 % na hodnotu 62 200 USD.
- Cena Etherea (ETH) klesla o 1,7 %, čímž se kotace druhé největší kryptoměny dostaly na úroveň 1736 USD.
Zápis FOMC: Jestřábí tón potvrzen. EURUSD přesto roste
Trump v Ankaře nesignalizuje úplnou eskalaci. Ropa omezuje zisky a Nasdaq tlumí ztráty
Írán: Trvalý konflikt, ale ne trvalé poklesy
US OPEN: Trump ukončuje příměří, Wall Street se propadá do červených čísel
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