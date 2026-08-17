ECB varuje před korekcí akcií. AI rally může narazit na realitu ⚠️

Evropská centrální banka upozornila, že po prudkém růstu technologických akcií může přijít výraznější korekce, která by se neomezila pouze na Spojené státy. Podle ekonomů ECB by případný pokles amerického trhu mohl zasáhnout také eurozónu prostřednictvím investičních portfolií, nálady investorů, úvěrových podmínek a zaměstnanosti.
Autoři analýzy zdůrazňují, že korekce může přijít i v případě, že jsou současné valuace technologických firem do určité míry opodstatněné. Riziko podle nich roste hlavně kvůli tomu, že se umělá inteligence postupně stává součástí širší ekonomiky a zároveň přitahuje stále větší objem kapitálu.
AI může zvýšit rizikovou prémii
První scénář počítá s tím, že čím více se AI rozšíří napříč ekonomikou, tím více se rizika spojená s jednotlivými technologickými firmami přenesou i do dalších sektorů.
Investoři pak mohou začít požadovat vyšší rizikovou prémii, tedy vyšší očekávaný výnos za držení akcií. Pokud růst firemních zisků nebude dostatečně silný, aby tento požadavek vykompenzoval, mohou ceny akcií klesnout.
Jinými slovy, i úspěšné rozšíření AI nemusí automaticky znamenat další nepřetržitý růst akciových trhů. S větší rolí technologie může zároveň růst citlivost ekonomiky na vývoj tohoto sektoru.
Druhé riziko představuje přehnaný optimismus
Druhý scénář je jednodušší. Investoři mohou být příliš optimističtí a vytlačit ceny technologických akcií nad úroveň odpovídající jejich fundamentům.
Takové prostředí může nějakou dobu přetrvávat, ale pokud se sentiment změní, může následovat rychlé přecenění. ECB tím nepřímo upozorňuje na riziko, že část současné AI rally může být tažena nejen očekávaným růstem zisků, ale také přehnanými očekáváními investorů.
Evropa není před americkou korekcí chráněna
Eurozóna má sice menší technologický sektor a jeho valuace nejsou tak vysoké jako v USA, to ale podle ekonomů ECB nepředstavuje zásadní ochranu.
Evropské domácnosti, pojišťovny a penzijní fondy drží významnou část majetku prostřednictvím globálních indexových fondů, které mají vysokou expozici vůči americkým technologickým gigantům, včetně společností z takzvané Magnificent Seven.
Případný prudší pokles amerických technologických akcií by se tak mohl přes investiční portfolia rychle přenést také do Evropy. Historicky navíc americké akciové šoky často dopadaly i na evropské burzy.
Dopad by se nemusel omezit pouze na trhy. Slabší sentiment může omezit ochotu firem investovat, zpřísnit podmínky financování a negativně ovlivnit nábor zaměstnanců.
Centrální banky mají méně prostoru než po dot-com bublině
ECB upozorňuje také na omezenější možnosti hospodářské politiky v případě výraznějšího tržního poklesu.
Ve srovnání s obdobím po splasknutí dot-com bubliny mají centrální banky podle ekonomů menší prostor pro snižování úrokových sazeb, zatímco fiskální politika je v mnoha zemích zatížena vyššími dluhy a deficity.
To znamená, že případná hlubší korekce by mohla být obtížněji tlumitelná než některé předchozí tržní propady.
Korekce ale nemusí znamenat konec AI růstu
Ekonomové zároveň zdůrazňují, že očekávaná korekce neznamená, že technologické akcie už nemohou dosáhnout vyšších hodnot.
Pokud se AI skutečně ukáže jako transformační technologie s výrazným dopadem na produktivitu a firemní zisky, mohou být valuace v budoucnu ještě vyšší než dnes, a to i po případném mezitímním poklesu.
Hlavním problémem je podle ECB to, že není možné předem určit, zda se trh stále nachází na začátku dlouhodobého růstového cyklu, nebo už v jeho přehřáté fázi.
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