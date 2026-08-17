Groq po dohodě s Nvidií ztratil polovinu hodnoty 📉

Společnost Groq získala v novém investičním kole přibližně 350 milionů USD při valuaci 3,5 miliardy USD. To je zhruba polovina hodnoty, na kterou byla firma oceněna ještě loni v září, kdy dosáhla valuace 6,9 miliardy USD.
Pokles ocenění přichází poté, co Nvidia uzavřela s Groq licenční dohodu a zároveň přetáhla zakladatele a generálního ředitele Jonathana Rosse i další klíčové zaměstnance. Groq se tak od původní strategie vývoje vlastního hardwaru konkurujícího Nvidii posouvá směrem k provozu AI datacenter a inference infrastruktury.
Nvidia se účastní nového kola
Nové financování vede investiční společnost Disruptive a podle zástupce Groq se má účastnit také samotná Nvidia.
Groq byl od svého založení v roce 2016 vnímán jako jeden z ambiciózních startupů, které se snažily konkurovat Nvidii vlastním hardwarem pro umělou inteligenci. Po loňské licenční dohodě ale firma přišla o část klíčového vedení a musela svou strategii výrazně přehodnotit.
Nový směr se nyní opírá o silnou poptávku po výpočetních kapacitách potřebných pro inference, tedy samotné provozování již natrénovaných AI modelů.
Groq chce více než 200 MW datacentrové kapacity
Firma plánuje část nového kapitálu využít na rozšíření celkové kapacity datových center na více než 200 megawattů do příštího roku.
Groq už v červnu získal dalších 650 milionů USD, které měly financovat právě přechod k datacentrovému modelu. Při tomto kole firma valuaci upravila, konkrétní částku ale tehdy nezveřejnila.
Současné kolo tak dává jasnější představu o tom, jak investoři nově hodnotí Groq po odchodu klíčových lidí a změně podnikatelského modelu.
Inference se stává klíčovou vrstvou AI infrastruktury
Podle výkonného předsedy Groq Alexe Davise bude inference jednou z nejdůležitějších částí celého AI ekosystému.
Jakmile se modely dostanou do širšího firemního i spotřebitelského používání, náklady už nejsou jen v jejich trénování, ale stále více v jejich každodenním provozu. To vytváří dlouhodobou poptávku po datacentrech, čipech a výpočetní kapacitě.
Groq proto sází na to, že i když už přímo nekonkuruje Nvidii ve stejném rozsahu jako dříve, může získat silnou pozici právě jako poskytovatel infrastruktury pro provoz AI modelů.
Výrazně nižší valuace ukazuje změnu investičního příběhu
Pokles ocenění z 6,9 na 3,5 miliardy USD je výrazný a ukazuje, že trh firmu po změně strategie vnímá jinak než před rokem.
Na druhou stranu účast Nvidie a schopnost získat další stovky milionů dolarů potvrzují, že investoři stále vidí potenciál v infrastrukturní části AI trhu.
Pro Groq tak bude klíčové, zda dokáže rychle vybudovat dostatečnou kapacitu datacenter a získat dlouhodobé kontrakty s velkými vývojáři AI modelů. Pokud se inference skutečně stane dominantní vrstvou AI infrastruktury, může současná změna strategie firmě otevřít nový růstový prostor.
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