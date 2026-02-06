Denní shrnutí: Euforie na Wall Street; SILVER se odráží o 10 % 📱

Zdroj: xStation
- Blíží se konec pátečního obchodování.
- Nálada na Wall Street je velmi pozitivní, poháněná zisky technologických společností. Nasdaq vzrostl o 1,93 %, zatímco S&P 500 o 1,72 %.
- Russell 2000 zaznamenal největší intradenní zisky, které dosáhly 3,42 %.
- Akcie společnosti NVIDIA (NVDA.US) dnes vzrostly o 7,3 % po komentářích generálního ředitele Jensena Huanga, který označil rozšíření infrastruktury umělé inteligence za „jedinečnou příležitost“.
- Akcie společnosti Strategy (MSTR.US) dnes zaznamenaly spektakulární oživení o 24 % a vrátily se na úroveň kolem 132 liber, čímž smazaly včerejší pokles o 18 %. Současný vývoj je primárně poháněn synchronizací s bitcoiny, které po čtvrtečním minimu 60 000 liber vyskočily o 10 % na 70 000 liber.
- Podle průzkumu provedeného v únoru americkou Michiganskou univerzitou se sentiment v USA pohybuje na úrovni 57,3, oproti prognóze 55 a lednové hodnotě 56,4 (hodnocení současné situace prudce vzrostlo z předchozích 53,7 na 58,3, zatímco index očekávání vzrostl o něco méně). Očekávání roční inflace klesla na 3,5 % oproti očekáváním 4 % a 4 % v lednu, zatímco pětiletá očekávání byla mírně vyšší než očekávání (3,4 % oproti očekáváním 3,3 % a 3,3 % v lednu).
- Akcie Amazonu klesly o 9 % po výsledcích za 4. čtvrtletí, kdy EPS činil 1,95 USD, což je mírně pod konsensem 1,97 USD, i když tržby překonaly očekávání. Hlavním důvodem výprodeje bylo zvýšení prognózy kapitálových výdajů pro rok 2026 na 200 mld. USD, zejména pro investice do AWS a AI, což vyvolalo obavy o krátkodobou návratnost investovaného kapitálu (ROIC).
- Situace kolem Íránské islámské republiky zůstává vážná a nestabilní. Zvýšená vojenská aktivita USA a jejich spojenců naznačuje možný scénář významného eskalování konfliktu v regionu. Trh se zdá podceňovat scénář eskalace.
- Akcie společnosti Stellantis (STLAM.IT) dnes na milánské burze propadly o více než 24 % v reakci na oznámení masivních odpisů ve výši 22,2 miliardy EUR souvisejících s revizí její strategie v oblasti elektromobilů.
- Stříbro (SILVER) dnes vzrostlo o více než 9 % a zlato (GOLD) o 4 % na téměř 4 970 USD za unci, což je důsledkem zlepšení sentimentu na globálních trzích.
- Na devizovém trhu si nejlépe vedou měny protinožců, novozélandský dolar a australský dolar. Naopak dnes zaznamenáváme relativně velký pokles japonského jenu a amerického dolaru.
- Energetické komodity se nevyvíjejí jednotně. Ceny ropy WTI vzrostly o 1,5 %, zatímco ceny zemního plynu NATGAS klesly téměř o 3 %. Zlepšená nálada kolem ropy může naznačovat mírně defenzivní postoj po odmítnutí Íránu ukončit svůj jaderný program.
