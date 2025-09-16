Denní shrnutí: EURUSD roste o 0,8 % před zítřejším rozhodnutím Fedu 📈 Ropa posiluje, Wall Street kolísá u historických maxim

- Evropskou seanci ovládli prodejci, přičemž německý DAX klesl téměř o 1,8 %. Pokles vedly akcie pojišťoven a bank. Výprodej mohl být spuštěn zprávami o italské daňové legislativě, která by mohla snížit ziskovost finančních institucí.
- Sentiment na Wall Street ukazuje na opatrnost, i když akciové indexy zůstávají poblíž historických maxim před zítřejším rozhodnutím Fedu. Naopak, americký energetický sektor si dnes vede dobře, podpořen růstem cen ropy.
- Trhy započítávají téměř 100% pravděpodobnost alespoň 25bodového snížení sazeb. EUR/USD dnes výrazně posílil, prorazil nad 1,1865 a dosáhl čtyřletého maxima. Ani silná americká makrodata nedokázala podpořit dolar, přestože maloobchodní tržby i průmyslová výroba překonaly očekávání:
- Průmyslová výroba m/m: 0,1 % (Očekávání: -0,1 %, Předchozí: 0,1 %)
- Výroba ve zpracovatelském sektoru: 0,2 % (Očekávání: 0,0 %, Předchozí: 0,0 %)
- Využití kapacit: 77,4 % (Očekávání: 77,4 %, Předchozí: 77,5 %)
- Maloobchodní tržby m/m: 0,6 % (Očekávání: 0,2 %, Předchozí: 0,5 %)
- Maloobchodní tržby bez aut: 0,7 % (Očekávání: 0,4 %, Předchozí: 0,3 %)
- Maloobchodní tržby bez aut a pohonných hmot: 0,7 % (Očekávání: 0,4 %, Předchozí: 0,3 %)
- Zlato dnes přidává více než 0,2 %, podpořeno slabším dolarem, a poprvé v historii překonalo hranici 3 700 USD za unci.
- Ceny ropy také rostou, podpořeny geopolitickým napětím a omezenou nabídkou z Ruska, kde klíčové rafinérie čelily ukrajinským dronovým útokům. Transneft už varoval před možným poklesem produkce.
- Bitcoin se stabilizuje kolem 115 000 USD, což naznačuje, že investoři věří v další růst, ale nechtějí podstupovat nadměrné riziko před rozhodnutím Fedu. Ethereum zůstává pod tlakem a konsoliduje.
- Akcie Tesly rostou o více než 2 %, Amazon přidává přes 1 %. Uranium Energy Corp. klesá o více než 5 % po dosažení historických maxim, přičemž od dubnových minim vzrostly akcie o více než 300 %. V pondělí USA oznámily, že jsou připraveny navýšit své strategické zásoby uranu. Nvidia a Broadcom ztrácejí více než 1 %.
- Futures na kakao klesají o více než 3 % navzdory nejnižším zásobám ICE od května a nepříznivému počasí v západní Africe. Trhy se soustředí na sezónu 2025/26, která by mohla být z hlediska rovnováhy nabídky a poptávky příznivější. Dnes futures na pšenici, kukuřici a sóju na CBOT rostou o více než 1 %.
- Scott Bessent a Donald Trump dnes zopakovali, že významné snížení sazeb v rámci „úpravy politiky“ by Bílý dům uvítal. Američtí vyjednavači zaznamenali pokrok v jednáních s Čínou v Madridu a Trump uvedl, že už má skupinu firem připravených na akvizici TikToku po dohodě s Pekingem.
- Další kolo jednání USA–Čína se uskuteční ve Frankfurtu. Podle Marca Rubia by se příští týden v New Yorku mohlo uskutečnit setkání Trumpa se Zelenským.
