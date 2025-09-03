Denní shrnutí: Google drží trh, ropa klesá, zlato na historických maximech

- Americký akciový trh ukazuje jasnou divergenci — Nasdaq a S&P 500 rostou díky silným ziskům technologických společností, hlavně Googlu, zatímco Dow Jones zůstává pod tlakem slabších dat z trhu práce a obav o stav ekonomiky. Při pohledu na kontrakty je situace následující: US500 je blízko včerejšího závěru, US100 přidává 0,25 % a US30 klesá o 0,38 %.
- Na dluhopisovém trhu klesají výnosy amerických státních dluhopisů, což naznačuje poptávku po bezpečných aktivech, zatímco v ostatních zemích G7 — zejména ve Velké Británii — rostou dlouhodobé výnosy na úrovně nevídané po desetiletí. Investoři balancují mezi očekáváním měnové podpory a obavami z fiskálních rizik a udržitelnosti růstu.
- Pozornost si zaslouží třicetileté americké výnosy, které se přiblížily úrovni 50 bazických bodů. Po rekordních srpnových aukcích krátkodobých dluhopisů se v září očekává pokles emisí. Přesto hrozí riziko snížené likvidity na trhu.
- Slabé ukazatele zaměstnanosti zvyšují očekávání snížení sazeb Fedu, což podporuje valuace růstových firem a zlata, ale zároveň vyvíjí tlak na dolar.
- Zpráva JOLTS ukazuje pokles nových volných pracovních míst na 7,18 milionu z 7,357 milionu, přičemž se čekal nárůst na 3,37 milionu.
- Zlato roste na nová historická maxima v očekávání holubičího tónu Fedu na nadcházejícím zasedání. Cena zlata již překračuje 3 550 USD za unci, stříbro prolomilo hranici 41 USD za unci.
- Naopak sledujeme mírný tlak na průmyslové kovy. Měď dnes klesá pod 10 000 USD.
- Cena ropy reaguje negativně na spekulace, že OPEC+ by mohl znovu navýšit těžbu, což přináší další tlak na trh. Ropa dnes klesá o více než 2 %.
- Cena zemního plynu v USA dnes prudce vzrostla, dokonce překročila úroveň 3,1 USD/MMBTU, a to kvůli očekávané vyšší poptávce po elektřině na západě země. Nyní se cena stabilizuje mírně nad 3 USD. Zítra vyjde důležitá zpráva o zásobách, kde se očekává zřetelný nárůst v důsledku slabé spotřeby z minulého týdne.
- Google v podstatě vyhrál antimonopolní žalobu ministerstva spravedlnosti. Společnost dosahuje dalšího historického maxima, když dnes přidává zhruba 8 %, čímž se pro ni vyřešila řada rizikových faktorů. Nepřímým beneficientem tohoto verdiktu je i Apple, jehož akcie také rostou. Tyto dvě společnosti dnes zachraňují indexy před hlubším poklesem.
- Kryptoměnový trh si dnes vede dobře. Ethereum roste o více než 3 %. Takto vysoká poptávka po vysoce rizikových aktivech může naznačovat, že sentiment na trhu není zdaleka tak špatný, jak si někteří analytici myslí.
- HDP Austrálie za 2Q meziročně vzrostlo o 1,8 %, nad očekáváním 1,6 % a nad předchozím růstem 1,4 %. Mezikvartálně šlo o růst 0,6 % q/q, rovněž nad očekávání.
- Index PMI služeb v Číně u menších firem dosáhl v srpnu 53 bodů, nad očekáváním 52,4 a nad předchozím výsledkem 52,6.
- Index PMI služeb v eurozóně nakonec klesl na 50,5 bodu, oproti předběžnému údaji 50,7 a předchozímu 51 bodu. Důvodem je pokles německého PMI pod 50 bodů a slabé hodnoty v Itálii a Španělsku.
- PPI inflace v eurozóně činí 0,2 % y/y, proti očekávaným 0,1 % a předchozím 0,6 %. Meziměsíčně jde o růst 0,4 % m/m, nad očekáváním 0,2 %.
