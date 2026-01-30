Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡

- Uzavíráme turbulentní týden na finančních trzích.
- Zlato a stříbro zažívají bezprecedentní propady a uzavírají nejhorší den své moderní obchodní historie. Zlato již ztratilo více než 10,5 % své hodnoty. Stříbro dopadá ještě hůře – propadá se až o 30 % na 76,5 USD/unci, což je nejhorší denní výsledek v procentuálním vyjádření v historii obchodování s touto komoditou, čímž překonává i slavný krach bratrů Huntových z 80. let.
- Krátce před 20:00, kdy byl tento přehled připravován, kovy zpomalily své tempo poklesu. STŘÍBRO zareagovalo na 50denní exponenciální klouzavý průměr.
- Prezident Donald Trump ocenil rekordní úroveň indexu S&P 500, který dosáhl nového historického maxima. Trump oznámil, že vysílá velký „počet lodí“ směrem k Íránu, přičemž uvedl, že jde o větší nasazení než to, které bylo posláno do Venezuely. Zároveň vyzval Írán k okamžité dohodě a varoval: „měli by se dohodnout, jinak uvidíme, co se stane“. Prezident se také pozitivně vyjádřil k jednáním s venezuelským vedením, když stručně poznamenal: „VENEZUELSKÉ VEDENÍ PROBÍHÁ VELMI DOBŘE“, což naznačuje pokrok v jednáních nebo stabilizaci situace v této zemi.
- Donald Trump oznámil, že jeho kandidátem na nástupce Jeroma Powella ve funkci šéfa Fedu bude Kevin Warsh. Warsh působil ve Fedu v letech 2006 až 2011, a má tak solidní zkušenosti v oblasti měnové politiky. Je zároveň spojen s Wall Street a byl považován za jednoho z nejvíce jestřábích členů Fedu. Byl také hlasitým kritikem kvantitativního uvolňování.
- Oznámení Googlu o projektu Project Genie vyvolalo paniku na trhu, přičemž akcie hlavních hráčů v herním průmyslu prudce oslabily: Unity Software (U.US) ztratila 12 %, Roblox (RBLX.US) 8 % a Take-Two Interactive (TTWO.US) 7 %. Unity je lídrem v oblasti herních enginů a nástrojů pro vývojáře, Roblox je známý svou platformou pro tvorbu obsahu uživateli a Take-Two je vydavatelem známých sérií jako Grand Theft Auto a Red Dead Redemption. Projekt Genie ohrožuje hlavní hodnotu, kterou tyto společnosti nabízejí – umožňuje uživatelům vytvářet interaktivní virtuální světy přímo z textových podnětů a obrázků, čímž obchází tradiční a složité vývojové procesy vyžadující odborné znalosti a nástroje.
- Apple zahajuje fiskální rok 2026 svým historicky nejsilnějším čtvrtletím. Gigant z Cupertina nejenže překonává prodejní rekordy, ale také redefinuje svou růstovou strategii – zaměřuje se na synergii výkonného hardwaru s vysoce ziskovými službami a postupný přístup k umělé inteligenci. Ačkoliv byla společnost v posledních měsících opakovaně kritizována za to, že zmeškala první vlnu AI euforie, nelze vyloučit, že její vyčkávací strategie jí přinese výhody ve formě výrazně nižších nákladů ve srovnání s ostatními giganty, jako jsou Alphabet, Meta a Microsoft.
- American Express zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí v souladu s očekáváním trhu. Zisk na akcii (EPS) činil 3,53 USD oproti očekávaným 3,54 USD, zatímco tržby dosáhly 18,98 miliardy USD (meziroční nárůst o 9 %), což bylo mírně nad očekáváním ve výši 18,92 miliardy USD. Růst tržeb podpořily vyšší výdaje držitelů karet, růst čistého úrokového výnosu díky vyšším zůstatkům revolvingových úvěrů a solidní růst výnosů z poplatků.
- Nejisté geopolitické prostředí dnes podpořilo energetické komodity, především ropu a plyn. Ve druhé polovině dne však Trump uvedl, že Írán chce podepsat dohodu se Spojenými státy – a růst cen ropy WTI se zastavil a otočil. NATGAS si však udržel téměř 10% zisk.
- Americký dolar je dnes jednoznačným vítězem na devizových trzích. Americká měna zaznamenává silné zisky vůči většině ostatních měn, přičemž největší posílení je vidět vůči australskému dolaru a švýcarskému franku.
Denní shrnutí: Výprodej na Wall Street 📉 Bitcoin a Ethereum prohlubují pokles v panice
BREAKING: Americké námořnictvo sestřelilo íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincon🗽OIL reaguje
🚨Bitcoin a Ethereum ztrácejí na hodnotě v důsledku oslabení sentimentu na Wall Street
Zlato a stříbro opět prudce rostou 📈Vrátí se býčí trh?
