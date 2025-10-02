Denní shrnutí: Indexy beze změny, shutdown pokračuje, dolar posiluje, Bitcoin kolem 120 tis. (02.10.2025)

- Americká vláda zůstává druhý den v shutdownu a prohlubující se patová situace brání investorům ve vstupu na akciový trh. Dnešní hotovostní seance skončila prakticky beze změny. Indexy vykázaly jen nepatrné pohyby +/-0,05 %, s výjimkou US100, který vzrostl o 0,30 %.
- Administrativa Donalda Trumpa zmrazila 26 miliard USD určených pro státy nakloněné Demokratům (včetně infrastrukturních projektů v New Yorku a investic do zelené energie) a zároveň naznačila možnost federálních propouštění. Kapitol je paralyzován po neúspěšných hlasováních v Senátu. Demokraté obviňují Bílý dům z využívání shutdownu jako nástroje nátlaku, zatímco Republikáni tvrdí, že Demokraté blokují rutinní financování. Trump označil současnou situaci za příležitost k škrtům v „demokratických agenturách,“ což naznačuje možnost dlouhodobější konfrontace.
- Kvůli shutdownu nebyly zveřejněny týdenní údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. V září činil počet propuštěných v USA 54 064 oproti 85 979 v předchozím období (pokles o více než 25 %), ale čísla zůstávají vysoká. Trh neočekával, že zítřejší report NFP bude publikován, což vedlo investory k větší pozornosti vůči dnešní zprávě Challenger. Nicméně Bureau of Labor Statistics právě potvrdil připravenost zveřejnit data NFP podle plánu.
- Evropské akcie většinou uzavřely v zeleném (EU50: +0,8 %), taženy zejména německým indexem DAX a francouzským CAC40 (DE40, FRA40: +0,9 %). Slabší vývoj byl zaznamenán v Miláně (ITA40: -0,1 %), Londýně (UK100: -0,35 %) a Madridu (SPA35: -0,5 %).
- Dolarový index přerušil čtyřdenní sérii poklesů a posílil o 0,15 %, přestože na začátku seance vykazoval slabost. Nejslabší měny G10 byly severské (USDNOK: +0,8 %, USDSEK: +0,45 %), oslabené poklesem cen ropy. Australský dolar (AUDUSD) ztratil 0,3 % kvůli slabosti exportních komodit (železná ruda, uhlí). Eurodolar (EURUSD) oslabil o 0,1 % na 1,1712.
- Nezaměstnanost v eurozóně dosáhla 6,3 %, nad očekáváním 6,2 % i předchozí hodnotou 6,2 %.
- Brent a WTI klesly čtvrtý den v řadě a ztrácely dalších 1,9 %. Zemní plyn vzrostl po menším než očekávaném přírůstku zásob (53 mld. kubických stop vs. 64 mld. očekávaných), i když zisky byly rychle omezeny na +0,5 %.
- Bitcoin dnes testuje rezistenci kolem 120 000 USD. V době publikace digitální měna rostla o 1,00 % na 119 700 USD, přičemž denní maximum už dosáhlo 120 300 USD (+1,50 %). Ethereum má rovněž silný den s růstem o 2,25 % na 4 447 USD, zatímco tržní kapitalizace ostatních altcoinů stoupla o 1,70 % na 1,13 bilionu USD.
