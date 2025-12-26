Ropa stabilní navzdory geopolitickému napětí a tlumené likviditě trhu

-
Cena ropy zůstává stabilní i přes geopolitické napětí a nízkou likviditu.
-
Ropa Brent a WTI směřují k největšímu poklesu od roku 2020.
-
Útoky v Nigérii zatím neovlivnily ropnou infrastrukturu, proto trh reaguje zdrženlivě.
-
USA zavádí ekonomické omezení vůči venezuelské ropě, místo vojenské intervence.
-
Vývoj mírového procesu mezi Ruskem a Ukrajinou může mít zásadní dopad na budoucnost globálního trhu s ropou.
-
Ceny ropy zůstaly dnes stabilní, a to i přes rostoucí geopolitické napětí a sníženou aktivitu obchodníků v období po Vánocích. Investoři vnímají potenciální rizika narušení dodávek, ale zatím zůstávají opatrní kvůli slabé likviditě trhu. Situaci ovlivnila vojenská akce USA proti bojovníkům Islámského státu v Nigérii i nové ekonomické tlaky na vývoz venezuelské ropy.
Kontrakt Brent poklesl o 0,26 % na 62,08 USD za barel, zatímco americká WTI odepsala 0,12 % a obchodovala se za 58,28 USD. Obě komodity směřují k největšímu meziročnímu poklesu od roku 2020, přičemž Brent za rok oslabil o 17 % a WTI o 19 %.
Nárůst produkce ze strany OPEC+ i zemí mimo tento kartel zvyšuje obavy z přebytku na trhu v roce 2026. Analytici upozorňují, že hlavní tlak na cenu aktuálně vychází z nabídky, nikoliv z poptávky, která zůstává stabilní.
Úder americké armády v Nigérii, oznámený prezidentem Trumpem, zatím nezasáhl klíčovou ropnou infrastrukturu, která se nachází převážně v jižní části země. „Zásahy cílí na teroristické buňky Islámského státu, nikoliv na ropné terminály nebo potrubí. Proto trh zatím reaguje vlažně,“ uvedla June Goh ze společnosti Sparta Commodities.
Ve Venezuele Bílý dům oznámil ekonomickou „karanténu“ na vývoz ropy po dobu nejméně dvou měsíců, čímž zesiluje tlak na režim v Caracasu ekonomickými prostředky místo vojenských zásahů.
Trhy rovněž sledují vývoj kolem mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, které by v případě úspěchu mohly vést ke zrušení sankcí na ruský ropný sektor. Podle deníku Kommersant je ruský prezident Vladimir Putin otevřen možnosti územní výměny jako součásti dohody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyjádřil, že do konce roku lze ještě mnohé rozhodnout a očekává setkání s Donaldem Trumpem v nejbližších dnech.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se aktuálně obchoduje na úrovni 58,35 USD a zůstává nad klíčovými klouzavými průměry. EMA 50 (oranžová) se nachází na úrovni 58,23 USD, což představuje aktuální technickou podporu. SMA 100 (modrá) je ještě níže na 57,63 USD, a slouží jako další opora v případě poklesu. CCI kleslo na hodnotu -68,7, což naznačuje přechod k mírně přeprodanému pásmu. Momentum dosahuje hodnoty 90,6, což ukazuje na slábnoucí dynamiku růstu. Obchodní objemy zůstávají relativně utlumené, což je typické pro období svátků.
Ropa se po předchozím růstu stabilizovala v úzkém pásmu, přičemž EMA 50 aktuálně zadržuje další poklesy. Pokud by došlo k proražení této úrovně, může cena otestovat SMA 100 jako další možnou podporu. Naopak růst nad úroveň 58,65 USD by mohl opět aktivovat kupce a posunout cenu směrem k 59 USD a výše.
Zdroj: xStation5
