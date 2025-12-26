Zelenskyj se v neděli setká s Trumpem: Obnovená naděje na průlom?

Diplomatické kanály USA–Ukrajina
- Prezident Zelenskyj má naplánované setkání s Donaldem Trumpem na Floridě, kde budou jednat o navrženém americkém rámci pro „hmatatelný“ mírový plán.
- Diskuze se mají zaměřit na předběžná ujednání týkající se bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, budoucí rámec příměří a poválečnou rekonstrukci.
- Zelenskyj však zdůraznil, že formální podpis dohody zatím není jistý; cílem schůzky je posoudit, zda americký návrh splňuje minimální požadavky Kyjeva.
- Setkání by se podle zpráv mělo uskutečnit již tuto neděli.
Vztahy USA–Rusko
- Setkání navazuje na předání písemných návrhů Washingtonu Moskvě, které načrtávají možný rámec urovnání konfliktu.
- Na pokyn Vladimira Putina vedl poradce Jurij Ušakov jednání s představiteli americké administrativy; strany se shodly pouze na pokračování dialogu.
- Moskva záměrně nezveřejňuje konkrétní detaily – jde o strategický signál, že Kreml testuje prostor pro možné ústupky, aniž by zaujal závazné stanovisko.
Ruský obranný průmysl a vývoz zbraní
- Rusko otevřeně přiznalo, že dodávky munice pro frontu mají přednost před exportními smlouvami, což si vyžádalo odklady v zahraničních dodávkách.
- Tato priorita odráží vysokou míru opotřebení techniky v probíhajícím konfliktu i finanční a výrobní omezení ruského obranného sektoru.
- Pro tradiční zákazníky ruské výzbroje tyto odklady představují zvýšené suverénní riziko, což je může přimět k přechodu na alternativní dodavatele a oslabit dlouhodobý vliv a měkkou sílu Ruska.
Klíčové strategické závěry
- USA využívají svou roli hlavního podporovatele Kyjeva a prostředníka s Kremlem k vytvoření tlaku na obě strany a nastavení vyjednávacího rámce.
- Vyjednávací pozice Ukrajiny zůstává relativně silná, pokud bude západní podpora nadále pokračovat, zejména vzhledem k výrobním problémům Ruska a jeho pošramocené reputaci na trhu se zbraněmi.
- Naopak Moskva sází na opotřebovávací válku, jejímž cílem je prokázat dlouhodobou schopnost vést konflikt a získat tak výhodnější politické podmínky, například částečné uvolnění sankcí.
- Ačkoliv jednání USA–Ukrajina–Rusko poskytují politický rámec pro mírový proces a ruské průmyslové potíže mírně posilují pozici ukrajinsko-západní aliance, tyto faktory zatím nestačí k dosažení okamžitého výsledku.
- Nejpravděpodobnějším scénářem zůstává zdlouhavý vyjednávací proces. Rusko pravděpodobně bude jednání oddalovat týdny až měsíce, a snažit se vrátit k původním požadavkům z roku 2022, které znovu zazněly při setkání Trumpa s Putinem začátkem letošního roku.
Zvýšený tok zpráv o Ukrajině může během dnešního obchodování vyvolat mírnou korekci cen, ovšem jakákoli volatilita by měla být posuzována v kontextu mimořádně slabých svátečních objemů.
