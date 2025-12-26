Stříbro na vzestupu: Poprvé v historii překonalo hranici 75 USD za unci

-
Spotová cena stříbra dosáhla historického maxima 75 USD, aktuálně se drží nad 74 USD.
-
Silný růstový trend potvrzen technickými indikátory, cena je vysoko nad EMA 50 a SMA 100.
-
Důvody růstu: průmyslová a investiční poptávka, geopolitika, očekávání poklesu sazeb v USA.
-
Korekce zatím nevykazuje známky obratu, trend zůstává jednoznačně býčí.
-
Cena stříbra na spotovém trhu dnes poprvé v historii dosáhla úrovně 75 USD za unci, a to díky kombinaci několika silných faktorů. K růstu přispěla zvýšená průmyslová poptávka, zájem investorů hledajících bezpečné útočiště, napjatá geopolitická situace a také očekávání dalšího snižování úrokových sazeb v USA.
V nočních hodinách se cena vyšplhala na rekordních 75,14 USD, než mírně korigovala na 74,46 USD, což představuje denní růst o 3,5 %. Stříbro tak pokračuje v agresivním růstovém trendu, který odráží důvěru trhu v jeho dlouhodobý potenciál.
Graf SILVER (H1)
Na hodinovém grafu vidíme silný růstový impuls, kdy cena prorazila předchozí konsolidaci a aktuálně se drží na 74,37 USD. Stříbro se stabilně pohybuje nad EMA 50 (72,35 USD) i SMA 100 (69,95 USD), což potvrzuje silné býčí momentum. CCI se pohybuje na hodnotě 35,2, což značí, že trh je mimo extrémní zóny a má stále prostor pro další růst. Momentum je vysoké (102,8) a potvrzuje akceleraci cenového pohybu směrem vzhůru. Objemy obchodování byly během průrazu zvýšené, což značí aktivní zájem investorů o tento drahý kov. Krátkodobá korekce po dosažení historického maxima zatím nevypadá jako obrat trendu, spíše jako technické vydechnutí trhu.
Zdroj: xStation5
