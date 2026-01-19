Denní shrnutí: Je to strach, ale ještě ne panika. Trump opět otřásl trhy

- Americké trhy dnes kvůli státnímu svátku neobchodují, ale pohyby kapitálu lze sledovat na futures trzích – a je co sledovat. Trump znovu vystupňoval rétoriku vůči Evropě a Grónsku, když pohrozil 10% cly na produkty z evropských zemí, které vyslaly vojáky na ostrov. Největší ztráty zaznamenává US100, kde pokles přesahuje 1 %. US500 a US2000 se drží okolo –1 %, US30 je na tom lépe – ztráty jsou omezeny na 0,8 %.
- Tím však reakce na prezidentova prohlášení nekončí. Blíží se „deadline“ pro snížení úrokových sazeb u kreditních karet, které Trump očekává, ale banky a provozovatelé nejsou ochotni splnit. Akcie komerčních bank a dalších úvěrových nebo platebních institucí jsou pod tlakem.
- Evropské burzy uzavřely se ztrátami, protože trh započítává potenciální scénáře ekonomické konfrontace mezi Evropou a USA. Nejvíce ztrácí automobilky a některé evropské technologické firmy. Rostou zejména akcie obranného průmyslu. Největší pokles vykazuje CAC40, jehož futures ztrácí až 1,9 %. Slabě si vede i nizozemský AEX. DAX a FTSE MIA omezují poklesy pod 1,5 %. Relativně dobře si vedou Španělsko a Polsko – kontrakty na hlavní indexy ztrácí jen 0,4 % a 0,2 %.
- Francouzský trh je pod tlakem nejen ze zahraničí, ale i z domácí scény. Byl aktivován „nouzový“ mechanismus v ústavě pro dočasné schválení rozpočtu, což negativně ovlivňuje náladu investorů.
- Euro na geopolitické napětí reaguje výrazným posílením. Euro vůči dolaru roste o více než 0,5 %. Zisky zaznamenává také švýcarský frank a britská libra.
- Spor mezi USA a Evropou nahrává dalšímu růstu drahých kovů. Stříbro roste o více než 5 % a vrací se na úroveň 94 USD. Zlato posiluje o 2 % a blíží se ceně 4700 USD.
- Cena ropy WTI zůstává stabilní kolem 59 USD. Na trhu s plynem (NATGAS) však došlo k explozi – cena vzrostla o 16 % a místy až o 20 %. To je důsledek kombinace snížené produkce, nízkých zásob a náhlých mrazů, které trh dramaticky změnily.
- Nejistota a volatilita tvrdě zasáhly i kryptoměnový trh, kde sledujeme plošný výprodej. Bitcoin klesá o více než 2,5 % a zastavuje se na 92 800 USD. Ethereum je na tom hůře – ztrácí přes 4 % a propadá se na 3200 USD.
