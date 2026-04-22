Denní shrnutí: Jednostranné příměří stačí Wall Streetu

- Donald Trump se včera rozhodl jednostranně prodloužit příměří, aby dal Íránu více času na rozhodování.
- Írán vyjadřuje ochotu vrátit se k mírovým jednáním, zároveň však požaduje, aby Spojené státy zrušily blokádu Hormuzského průlivu.
- Írán tvrdí, že je stále schopen vyvážet ropu. Mezitím Írán zadržel dvě lodě, které se pokusily prolomit íránskou blokádu, což může mírně zvýšit napětí.
- Trump zmínil možnost obnovení rozhovorů v pátek. Pákistán je optimistický a uvádí vysokou pravděpodobnost návratu k jednacímu stolu.
- Trump dal Íránu čas do neděle, aby zahájil rozhovory.
- Pentagon naznačuje, že odminování Hormuzského průlivu může trvat až 6 měsíců a může začít teprve po dosažení míru. To znamená, že tranzit přes průliv bude výrazně omezený téměř až do konce letošního roku.
- US500 pokračuje v růstu a dnes má šanci uzavřít na novém historickém maximu. Futures na index S&P 500 rostou o 0,5 %, zatímco Nasdaq (US100) posiluje o více než 1 %.
- Přestože na Wall Street není viditelné napětí, ropný trh reaguje na pokračující blokádu Hormuzského průlivu výrazným růstem. Ropa Brent přidává 2,5 % (nad 96 USD za barel), zatímco WTI roste téměř o 3 % a testuje oblast 93 USD za barel.
- Zlato vykazuje mírné zisky (+0,4 %), zatímco výraznější růst je patrný u platiny (+2,1 %) a stříbra (+1,7 %), a to navzdory oživení zlata a silnému americkému dolaru.
- EURUSD pokračuje ve svém prudkém poklesu ze včerejška a blíží se úrovni 1,1700. Šance na zvýšení úrokových sazeb ECB v dubnu jsou minimální.
- Philip Lane, hlavní ekonom ECB, varuje před rizikovými faktory v eurozóně, jako jsou ekonomické zpomalení a inflační skok způsobený cenami energií.
- Německo snížilo svůj výhled hospodářského růstu pro letošní rok z 1,0 % na 0,5 % kvůli energetické krizi.
- Zásoby ropy v USA vzrostly o 1,9 milionu barelů, navzdory očekávání jejich poklesu. Zásoby rafinovaných produktů (benzinu a destilátů) však zaznamenaly velmi prudký pokles.
- Britská inflace za březen dopadla podle očekávání na úrovni 3,3 % meziročně, ale v meziměsíčním srovnání vzrostla výrazněji na 0,7 %. GBPUSD se stabilizuje nad úrovní 1,35.
- Bitcoin se dnes přibližuje k 80 000 USD, podporovaný vyšší aktivitou ETF a chutí investorů po rizikovějších aktivech po růstu na Wall Street.
- Tesla a Intel zveřejní výsledky po skončení obchodování na Wall Street. Přestože Tesla vykázala nižší prodeje vozidel v 1. čtvrtletí, než se očekávalo, investoři se budou soustředit především na budoucí plány spojené s AI a robotikou.
➡️EURUSD pod tlakem evropské stagflace a geopolitického šoku
BREAKING: Překvapivý růst zásob ropy tlačí na trh navzdory silnému poklesu zásob ropných produktů
Hormúz, tři napadené lodě a Družba na cestě. Co s ropou?🚢
US Open: Wall Street ignoruje obavy z Íránu a čeká na výsledky Tesly
