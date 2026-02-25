US OPEN: Wall Street zadržuje dech před výsledky Nvidia

Opening Bell: Klid před AI bouří
Čekání se blíží ke konci. Dnešní obchodování na Wall Street dominuje jedna z nejdůležitějších událostí tohoto čtvrtletí – zveřejnění výsledků společnosti Nvidia (NVDA.US) bezprostředně po uzavření trhu. Nvidia fakticky uzavírá výsledkovou sezónu mezi technologickými giganty. Je třeba připomenout, že fiskální kalendář společnosti je mírně posunutý oproti ostatním firmám na Wall Street.
Futures na americké indexy naznačovaly pozitivní otevření: US500 aktuálně roste o 0,5 %, zatímco US100 přidává více než 1 %. Trh zatím odhlíží od rizik spojených s mezinárodním obchodem a Íránem a soustředí se na výsledky Nvidia. Společnosti úzce navázané na tento gigant, jako TSMC či ASML, se obchodují na historických maximech. Naopak firmy využívající technologie Nvidia, například Microsoft, v poslední době zaostávají. Investoři zvažují, zda případně mimořádně silné výsledky lídra v oblasti AI dokážou posunout trh na nová maxima, nebo zda se dočkáme reakce typu „sell the news“.
Očekává se meziroční růst tržeb přibližně o 68 %, což představuje zrychlení oproti předchozím dvěma čtvrtletím. Přestože se akcie podle ukazatele trailing P/E jeví jako drahé, forward P/E naznačuje umírněnější ocenění. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Akcie se nacházejí v konsolidaci, avšak projektované P/E zůstává relativně nízké, blízko úrovní oživení z přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2025. I podle dalších metrik se Nvidia nejeví jako přehnaně drahá. Společnost však musí překonat očekávání trhu a vyhnout se jakýmkoli signálům problémů s plněním objednávek; naopak musí potvrdit silný růstový výhled. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technologický sektor stojí na klíčové křižovatce. Zákazníci Nvidia oznamují masivní kapitálové výdaje (CAPEX), zatímco index Nasdaq 100 v poslední době vykazuje relativní slabost vůči širšímu trhu, což zvyšuje význam dnešního reportu.
Technická analýza: US500
US500 v poslední době překonává US100 díky rotaci kapitálu do defenzivních titulů. Dnes však technologické akcie opět udávají tón obchodování. Nvidia proráží z konsolidace a obchoduje se na nejvyšších úrovních od listopadu, což umožňuje indexu US500 vystoupat na nejvyšší hodnoty od výprodeje 12. února. Pokud Nvidia zveřejní silné výsledky, US500 má potenciál dosáhnout 7 000 bodů, zatímco US100 by se mohl přiblížit k 26 000 bodům.
Firemní zprávy:
- Nvidia (NVDA.US) Akcie společnosti na začátku seance rostou o 0,7 %. Trh očekává nejen překonání odhadů, ale především optimistický výhled ohledně poptávky po čipech Blackwell. Nvidia v poslední době zaostávala za širším polovodičovým indexem (SOX), což činí dnešní výsledky klíčovým momentem pro pokračování AI bull marketu.
- Sektor lithia – Zimbabwe omezuje nabídku. Producenti lithia posilují poté, co Zimbabwe pozastavilo export lithných koncentrátů a surových minerálů. Jde o významný signál pro dodavatelský řetězec baterií pro elektromobily, což podporuje akcie společností jako Albemarle (+7 %) a SQM (+4 %).
- Ostatní „Magnificent“ – Smíšený sentiment v Big Tech. Většina „Magnificent Seven“ zahajuje obchodování růstem: Microsoft (+0,9 %), Amazon (+0,6 %) a Meta (+0,9 %). Výjimkou je Apple (AAPL.US), který klesá o 0,2 % a nadále relativně zaostává za technologickým sektorem, přestože v poslední době posílil díky ambiciózním plánům na AI asistenta v každém zařízení.
- Růst i mimo AI: Cava, HP a Lowe’s. Investoři reagují také na výsledky a výhledy z jiných sektorů. Růst zaznamenávají Cava (restaurační řetězec), HP a Lowe’s, což naznačuje, že kapitál hledá příležitosti i mimo bezprostřední oblast umělé inteligence.
