Palo Alto – tržby: Je bezpečnost nyní levná?

Palo Alto, kalifornský technologický gigant v oblasti kybernetické bezpečnosti, zveřejnil své výsledky po úterním uzavření trhu. Očekávání byla vysoká a zveřejněná čísla je dokonce překonala. Přesto akcie v after-hours obchodování klesají o více než 6 %.
- Společnost vykázala EPS 1,03 USD oproti očekávaným 0,94 USD, což představuje přibližně 20% meziroční růst.
- Tržby vzrostly na 2,6 mld. USD oproti očekávaným 2,58 mld. USD, což znamená meziroční nárůst o něco více než 10 %.
Během konferenčního hovoru společnost uvedla, že zaznamenává úspěch v rámci iniciativy „platformizace“, tedy integrace svých komplexních řešení kybernetické bezpečnosti do jednotné platformy. Zároveň se rychle přizpůsobuje klientům, kteří intenzivně implementují řešení založená na AI.
Společnost také nedávno oznámila oficiální dokončení své nejvýznamnější akvizice – izraelské společnosti CyberArk. Cílem transakce je rozšířit nabídku, zejména o unikátní systém ochrany a ověřování identity.
Proč tedy pokles? Společnost musela snížit výhled růstu EPS pro fiskální rok 2026 z rozmezí 3,8–3,9 USD na 3,65–3,7 USD, což je pod tržním konsenzem ve výši 3,87 USD. Naopak očekávané tržby byly výrazně navýšeny, z přibližně 10,5 mld. USD na 11,3 mld. USD.
Společnost signalizuje pokračující růst a rozvoj, avšak adopce, vývoj a implementace nejnovějších řešení se ukázaly být nákladnější, než se očekávalo. Akcionáři by proto měli počítat s mírným poklesem ziskovosti navzdory růstu tržeb.
Analytici předních investičních bank zatím optimismus neztrácejí. Morgan Stanley i BTIG nadále vidí v akcii významný růstový potenciál.
PANW.US (D1)
Na vrcholu korekce cena klesla o více než 30 % od maxim. Úroveň 78,6 % Fibonacciho retracementu poskytla krátkodobou podporu, nicméně po otevření trhu dne 18.02.2026 bude cena pravděpodobně znovu testovat oblast 150 USD. Obrana této úrovně bude klíčová pro obnovení uptrendu. Medvědím faktorem je překřížení EMA 100 a EMA 200. Pokud se však cenu podaří rychle vrátit směrem k oblasti 50% Fibonacciho retracementu, může být možný další růstový pohyb, podobně jako na konci roku 2022.
Zdroj: xStation5
