Michael Burry a Palantir: Známý analytik vznáší vážná obvinění

Navzdory mimořádně silným výsledkům se společnosti Palantir v poslední době nedaří vrátit ocenění na úrovně, na kterých se pravidelně obchodovala v roce 2025.
Michael Burry, legendární analytik a jeden z nejhlasitějších kritiků Palantiru, této slabosti v ocenění akcií využil. Burryho obvinění jsou vážná.
Spor mezi Burrym a Palantirem není nový. Může se však zdát, že iniciativa byla až donedávna spíše na straně společnosti – nejprve z Denveru, nyní z Floridy. Palantir si i přes nedávné korekce udržel zvýšené ocenění a jeho čtvrtletní výsledky nadále vykazují obrovský růst, obvykle nad očekávání.
Burry již dříve tvrdil, že model Palantiru není škálovatelný, protože každá integrace je vytvářena „na míru“, a že společnost údajně nemá vlastní řešení v oblasti AI, ale spoléhá na hotová řešení mimo jiné od OpenAI a Google. Palantir je mimořádně „uzavřená“ společnost a Burry svá tvrzení nedokáže podložit tvrdými důkazy. Přesto trvá na tom, že firma je de facto poradenskou společností, která se vydává za SaaS společnost, jež se následně prezentuje jako AI společnost. Před několika dny však zveřejnil další analýzy, v nichž tvrdí nejen to, že obchodní model je suboptimální nebo že ocenění je nerealistické, ale že dochází k přímému účetnímu podvodu.
Palantir má údajně používat techniku tzv. „channel stuffing“, tedy „agresivní“ a „kreativní“ vykazování tržeb, které může vést k reportování vyšších výsledků, než jaké ve skutečnosti jsou. Jedním z „příznaků“ takové praxe je, že pohledávky rostou rychleji než tržby. V případě Palantiru skutečně pohledávky rostly rychleji než tržby v 9 z posledních 12 čtvrtletí. Ve sledovaném období se pohledávky zvýšily dvacetinásobně, zatímco tržby vzrostly pouze šestinásobně, a ukazatel days sales outstanding se zvýšil z 20 na 67 dní.
Kromě finanční analýzy by však měl mít analytik ve své výbavě i „Occamovu břitvu“. Burryho analýza zatím ukazuje pouze to, že se prodlužuje platební cyklus, což je samo o sobě negativní, ale nutně to neznamená zhoršení kondice společnosti. Palantir rychle roste a jeho kontrakty jsou velké a komplexní. Vše nasvědčuje tomu, že společnost jednoduše roste rychleji, než dokáže integrovat svá řešení s novými zákazníky – což spíše poukazuje na přebytek příležitostí než na bezprostřední kolaps. Struktura cash flow Palantiru může více připomínat obranné dodavatele než typickou technologickou společnost.
Nakonec se může ukázat, že teze Michaela Burryho je správná, avšak dosud předložené důkazy nejsou dostatečné k jejímu potvrzení.
