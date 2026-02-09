Denní shrnutí: Kovy a Wall Street rostou; zemní plyn zaostává 💡

Postupně se blížíme ke konci první seance tohoto týdne na finančních trzích.
Sentiment se výrazně zlepšil na konci evropského obchodování a během druhé fáze seance na Wall Street. Kontrakt US100 roste téměř o 1 %, zatímco US500 a US2000 posilují o 0,7 %, respektive o 0,8 %. Dnešní růst je tažen především velkými technologickými společnostmi. Akcie firem jako Oracle, Palantir a Applovin rostou o 5–15 %. Zároveň Nvidia přidává 3 % a Broadcom 4 %.
Akcie Hims & Hers (HIMS) jsou dnes pod silným tlakem v důsledku kombinace vyšetřování FDA/HHS týkajícího se kombinovaných léků GLP-1 a patentové žaloby společnosti Novo Nordisk ohledně perorální „kopie“ léku Wegovy. Naopak akcie Novo Nordisk posilují díky vnímanému omezení konkurence ze strany levnějších přípravků a oznámenému zpětnému odkupu akcií až do výše 15 mld. DKK.
Index Stoxx 600 posílil o 0,7 % a zůstává na historických maximech. Zároveň německý index DAX vzrostl o 1,15 % a britský index UK100 smazal ranní ztráty a posílil o 0,15 %.
Akcie společnosti STMicroelectronics (STM) dnes rostou o více než 8 % po oznámení významného rozšíření spolupráce s Amazon Web Services (AWS). Nová dohoda staví STM do role strategického dodavatele polovodičů pro cloudovou infrastrukturu a datová centra AWS, včetně mikrokontrolérů, analogových obvodů a nástrojů pro podporu návrhu čipů.
Nejdůležitější událostí dne na polském trhu zůstává zpráva týkající se společnosti InPost. Přestože firma není kótována na polské burze, zprávy o ní vyvolávají značný zájem domácích investorů. InPost oznámil plánovanou veřejnou nabídku na odkup akcií, v jejímž rámci chce mezinárodní konsorcium investorů odkoupit všechny akcie za cenu 15,60 EUR za akcii. Konsorcium tvoří Advent International, FedEx, A&R Investments a skupina PPF. Nabízená cena je nižší než při IPO před několika lety, což vedení společnosti vysvětluje výraznou změnou tržního prostředí od té doby. Zpráva přitahuje pozornost investorů, protože se týká jedné z nejznámějších polských firem v logistice a e-commerce a zároveň ukazuje, jak se změnilo prostředí pro růstové společnosti v Evropě.
Takzvaný „Takaichi trade“ se znovu dostal do popředí po rozhodném vítězství koalice premiérky Sanae Takaichiové ve volbách do dolní komory parlamentu. LDP získala 316 z 465 křesel a společně s 36 mandáty strany Ishin si koalice zajistila dvoutřetinovou většinu (více než 310 křesel). Tento výsledek odstraňuje klíčové legislativní překážky a posiluje očekávání fiskální expanze, včetně navrhovaného dvouletého pozastavení 8% daně z prodeje potravin. Trhy to vnímají jako podporu ekonomického růstu, ale zároveň jako výzvu pro stabilitu veřejných financí Japonska.
Drahé kovy dnes pokračují ve velmi silném růstu. Stříbro posílilo téměř o 7 % oproti pátečnímu závěru a zlato roste o 2,1 %. Oba kovy se vrátily nad svůj 50denní EMA.
Americký dolar na forexovém trhu výrazně oslabuje. Rozdíly mezi měnami jsou značné, a to i přesto, že slabší je také britská libra. Největší zisky naopak zaznamenávají švýcarský frank a australský dolar.
Cena zemního plynu na začátku týdne ztratila více než 6 %, celkově klesla o 12 % z pátečního maxima a testuje podporu na úrovni 3,2 USD/MMBtu – lokální minima z minulého týdne. Hlavními faktory jsou lepší předpovědi počasí (oteplení v USA po chladném období snižuje poptávku po vytápění) a slabší průmyslová poptávka, a to navzdory poklesu zásob o 360 mld. kubických stop. Zásoby přesto zůstávají nad úrovněmi z loňského roku. Průraz pod podporu by otevřel prostor k pásmu 2,8–3,0 USD/MMBtu.
