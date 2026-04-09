Denní shrnutí: Křehké příměří, napjaté trhy a smíšené signály z USA

- Po nervózním začátku seance na Wall Street, který vyvolaly ranní zprávy o porušování příměří na Blízkém východě, indexy smazaly ztráty a zaznamenaly výrazné zisky. S&P 500 roste přibližně o 0,7 %, Nasdaq přidává více než 0,8 % a Dow Jones posiluje o 0,6 %.
- Index VIX klesl o více než 5 % a poprvé za měsíc se dostal pod psychologickou hranici 20 bodů, což naznačuje pokles nervozity investorů.
- Inflace měřená indexem PCE vzrostla v únoru meziměsíčně přibližně o 0,4 %, tedy v souladu s tržním očekáváním a podobně jako v předchozích měsících. V meziročním vyjádření se udržela kolem 2,8 až 3,0 %, což znamená, že inflace nadále zůstává nad 2% cílem Fedu.
- Pokud jde o HDP, nejnovější data za 4. čtvrtletí 2025 ukázala, že americká ekonomika po revizích dřívějších odhadů rostla přibližně o 0,5 % meziročně, což je výrazně slabší výsledek, než očekával trh.
- Napětí na Blízkém východě zůstává vysoké. Írán obviňuje Izrael z pokračujících útoků na jihu Libanonu a hrozí odstoupením od příměří, zatímco americko-izraelská strana zdůrazňuje, že kroky Izraele nebyly součástí formální dohody, a proto neporušují její podmínky. Tento rozdíl ve výkladu udržuje situaci velmi nejistou a zvyšuje riziko další eskalace.
- Navzdory napětí Benjamin Netanjahu oznámil zahájení přímých mírových jednání s Libanonem, která se zaměřují především na vliv a aktivity Hizballáhu podél hranice. Cílem rozhovorů je snížit bezpečnostní hrozby, vyřešit územní spory a vytvořit rámec pro možné uklidnění konfliktu.
- Mark Rutte zdůraznil, že NATO směřuje k větší evropské samostatnosti a menší závislosti na USA, přičemž zároveň očekává, že Evropa převezme větší díl odpovědnosti za kolektivní bezpečnost. Uvedl, že historická dominance USA v obraně Evropy byla nutná, ale spojenci nyní musejí rozložit zátěž rovnoměrněji a rozvíjet vlastní vojenské kapacity.
- V Evropě bylo obchodování smíšené. DAX ztratil více než 1,3 %, CAC 40 klesl o 0,2 %, IBEX 35 odepsal těsně pod 0,2 % a FTSE zakončil mírně níže.
- Na ropném trhu se situace v posledních hodinách částečně uklidnila. K 20:00 se Brent obchoduje kolem 95 USD za barel, podobně jako WTI, což naznačuje stabilizaci po nedávné volatilitě.
- Na trhu s kovy je patrný odraz. Zlato roste téměř o 1 % a dostává se nad 4 800 USD za unci, zatímco stříbro posiluje ještě výrazněji, o 1,6 %, a obchoduje se nad 76 USD za unci.
- Na trhu s kryptoměnami je sentiment smíšený. Bitcoin roste přibližně o 0,5 % a dostává se nad 72 000 USD, zatímco Ethereum klesá o 0,6 % a pohybuje se kolem 2 200 USD.
- Amazon oznámil, že investuje přibližně 25 miliard USD do nových datových center v Mississippi, aby posílil svou infrastrukturu pro cloudové služby a řešení založená na umělé inteligenci.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.