🔴 US100 ztrácí téměř 4 %

Úterní obchodování na Wall Street přináší výrazné zhoršení tržního sentimentu. Počáteční pokusy o oživení technologického sektoru se ukázaly jako krátkodobé a dynamický výprodej polovodičových společností stáhl hlavní indexy hluboko do červených čísel. Kromě technologického sektoru sledujeme také výraznou korekci energetických akcií. Investoři zůstávají mimořádně opatrní před nadcházejícími klíčovými daty o inflaci CPI v USA a debutem společnosti SpaceX, který je plánován na konec tohoto týdne.
Na komoditních trzích zároveň sledujeme prudký pokles cen ropy (WTI ztrácí více než 3 %, zatímco Brent odepisuje přes 2 % a klesá směrem k 90 USD za barel). Reakcí trhu jsou výroky Donalda Trumpa, který oznámil, že USA jsou blízko podpisu finální mírové dohody s Íránem, což by mělo vést k plnému znovuotevření Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy pro světové dodávky ropy. Je však zřejmé, že současný vývoj trhy nepřijímají pozitivně.
Nárůst nejistoty nejlépe ilustruje index strachu VIX, který dnes vyskočil o více než 10,3 % a překonal hranici 20 bodů. Pozornost investorů zároveň nadále přitahuje zpráva o tom, že společnost OpenAI podala důvěrnou žádost o vstup na burzu prostřednictvím IPO.
V současnosti sledujeme téměř 4% pokles kontraktu US100 (Nasdaq 100 futures), zatímco US500 ztrácí téměř 2 %.
Významným faktorem, který dnes prohlubuje poklesy, je zpráva, že Donald Trump oznámil odvetná opatření vůči Íránu po sestřelení amerického vrtulníku. Eskalace situace v této fázi by mohla prodloužit současný konflikt na měsíce namísto týdnů.
Technický pohled: Klíčovou úrovní pro US100 je hranice 29 000 bodů. Pokud se dnešní seance uzavře pod touto úrovní, korekce by se mohla prohloubit až do pásma 26 000–27 000 bodů.
Zdroj: xStation5
Které akcie ztrácejí nejvíce?
Hlavním motorem výprodeje je kapitulace polovodičového a AI sektoru, který koriguje předchozí euforické zisky. Mezi největší ztrátové tituly patří:
- Marvell Technology (MRVL.US): -14,2 % – nejprudší pokles v sektoru.
- Enphase Energy (ENPH.US): -13,5 % – masivní výprodej způsobený averzí k riziku.
- ARM Holdings (ARM.US): -13,3 % – výrazný ústup investorů od britského návrháře čipů.
- Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3 % – pokračující korekce jednoho z dřívějších lídrů AI sektoru.
- Qualcomm (QCOM.US): -10,5 % – výrazné zhoršení sentimentu kolem výrobce mobilních procesorů.
- Micron Technology (MU.US): -9,4 % a Intel (INTC.US): -9,0 % – výrobci pamětí a procesorů čelí silnému prodejnímu tlaku.
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