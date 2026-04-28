Denní shrnutí: Nejistota svírá trh uprostřed výsledkové sezóny

- Americkou seanci ovládly obavy o udržitelnost ziskovosti AI společností. Sentiment dále oslabovala, zdá se, patová situace v jednáních mezi Íránem a USA.
- Futures na indexy na Wall Street klesají. Nejvíce ztrácejí NASDAQ 100 a Russell 2000, jejichž pokles přesahuje 1 %. S&P 500 a Dow si vedou lépe.
- SAE oficiálně oznámily vystoupení z kartelů OPEC a OPEC+.
- Conference Board zveřejnil data o spotřebitelské důvěře, která nečekaně vzrostla na 92,8 oproti očekávání 89,3.
- CNN uvádí, že průměrná cena za galon benzinu vzrostla na 4,18 USD – nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky.
- Na veřejnost se dostaly informace o zklamáních ve výsledcích OpenAI. Jeden z lídrů závodu, respektive revoluce v AI, údajně zaostal v oblasti tržeb i počtu uživatelů. To spustilo vlnu pesimismu a obav napříč širším trhem – největší poklesy zasahují společnosti nejvíce závislé na úspěchu této firmy. CoreWeave a Oracle ztrácejí zhruba 5 %.
- Spotify zveřejnilo silné výsledky, ale trh zklamal výhled nižších zisků ve 2. čtvrtletí. Akcie klesají o dvojciferné hodnoty.
- UPS ztrácí více než 3 % navzdory solidním výsledkům, protože investory zklamaly konzervativní finanční cíle společnosti.
- Coca-Cola překonala tržní očekávání a zvýšila výhled pro nadcházející reportovací období. Akcie rostou o více než 5 %.
- General Motors zveřejnil silné výsledky a výrazně překonal očekávání, ale sentiment zůstal chladný poté, co společnost výrazně zvýšila odhad nákladů souvisejících s cly. Akcie zakončily seanci poblíž otevírací ceny.
- Bed Bath & Beyond zveřejnil výsledky – ztráty byly mnohem nižší, než se čekalo. Akcie nejprve vyskočily o více než 25 %, poté obrátily a zakončily seanci zhruba 7 % v mínusu.
- Sentiment na evropských burzách byl smíšený a umírněnější než v USA, i když stále nakloněný směrem dolů. Kontinent čelí celé řadě otázek a obav, především spojených s cenami paliv. Panevropský index EURO STOXX 50 oslabil přibližně o 0,4 %.
- Španělsko zaznamenalo silný růst maloobchodních tržeb i nárůst nezaměstnanosti. Maloobchodní tržby vzrostly meziročně o 4,1 %, zatímco nezaměstnanost se zvýšila nad 10,8 %.
- Airbus zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí. Společnost vykázala výrazný pokles tržeb i ziskovosti, ale akcie odolávají poklesům, protože firma ponechala celoroční výhled beze změny.
- V nejbližším období by se podle generálního ředitele Ryanairu mohly v Evropě zlepšit zásoby leteckého paliva.
- Německý Bayer ztrácí více než 4 %; pokles následuje po soudním případu v USA souvisejícím s používáním pesticidů a jejich negativním dopadem na zdraví.
- Na FX trhu vynikají ztráty švýcarského franku. CHF oslabuje přibližně o 0,5 % vůči hlavním měnovým párům. Pohyb odráží kombinaci výběru zisků, spekulací o politice SNB a nejistoty v prostředí pokračujících obchodních válek.
- U zemědělských komodit nejvíce roste pšenice – hlavně kvůli obavám o produkci potravin v kontextu možných problémů s dostupností hnojiv.
- Ceny ropy rostou zhruba o 2,5 %. Brent se dostává na 104 USD, zatímco WTI je nad 100 USD za barel.
- U kovů převažují poklesy. Hliník a měď ztrácejí více než 1 %, zatímco stříbro a zlato klesají přibližně o 2 %.
- Na kryptotrhu je sentiment smíšený. Bitcoin a Solana ztrácejí těsně pod 1 %. Ethereum vykazuje omezenou volatilitu a drží se kolem 2 280 USD.
