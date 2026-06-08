USA tlačí na Írán kvůli zmizelému uranu ☢️ Trhy se obávají další eskalace 🔥

Spojené státy stupňují diplomatický tlak na Írán a prosazují jeho odsouzení u Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Důvodem jsou nejasnosti kolem zásob íránského vysoce obohaceného uranu, které se od loňských amerických úderů na jaderná zařízení nepodařilo mezinárodním inspektorům ověřit.
Podle návrhu rezoluce má Írán poskytnout informace o tom, kde se obohacený uran nachází, a umožnit okamžitý přístup monitorům. Situace je citlivá i proto, že poslední odsouzení Íránu ze strany rady guvernérů IAEA následovalo krátce před izraelským útokem, který odstartoval loňskou 12denní válku.
Washington tvrdí, že zásoby vysoce obohaceného uranu zůstaly pohřbené pod troskami po bombardování jaderných areálů. Problémem však je, že inspektoři se dosud nevrátili do poškozených zařízení ve Fordow, Isfahánu a Natanzu, kde se naposledy nacházelo 440,9 kilogramu téměř zbraňového uranu a dalších 8 599,6 kilogramu níže obohaceného materiálu.
Z pohledu Západu tak roste riziko, že materiál zůstává mimo přímou kontrolu. Čím déle nebude pod dohledem IAEA, tím větší budou obavy, že může být využit k jiným než mírovým účelům.
Americký prezident Donald Trump zároveň dal najevo, že chce íránský vysoce obohacený uran získat a zničit v rámci trvalé dohody o příměří. Pokud by se dohody nepodařilo dosáhnout, pohrozil Teheránu tvrdým vojenským postupem. To posouvá celý konflikt z roviny diplomacie zpět k riziku další vojenské konfrontace.
Napětí dále zvyšují nové výměny raketových a leteckých útoků mezi Izraelem a Íránem. Příměří mezi USA a Íránem, které začalo platit 8. dubna, se tak dostává pod silný tlak. Pro finanční trhy je klíčové především to, zda konflikt zůstane omezený, nebo přeroste v širší regionální krizi.
Íránská ekonomika je pod obrovským tlakem, ale zatím nekolabuje
Írán vstupoval do války již oslabený. Země čelila zápornému růstu, vysoké inflaci, měnové krizi a dlouhodobým dopadům sankcí. Podle Mezinárodního měnového fondu se íránský HDP v roce 2025 snížil o 1,5 %, přičemž ekonomiku zatěžovaly sankce i dopady loňské války.
Běžní Íránci se dlouhodobě potýkají s prudkým růstem cen potravin. Zdražování zasáhlo základní položky, jako jsou vejce, brambory, rýže nebo maso. Slabý rial prodražuje dovoz a nedostatek zahraniční měny omezuje schopnost země nakupovat zboží ze zahraničí.
Válka tento tlak výrazně prohloubila. Americké a izraelské údery poškodily civilní i průmyslovou infrastrukturu, včetně obytných budov, nemocnic, škol, plynových polí, skladů pohonných hmot a oceláren. Podle íránské vlády způsobily útoky během šesti týdnů škody za zhruba 270 miliard dolarů, což je téměř tolik, kolik má podle odhadů dosáhnout letošní íránský HDP.
Mezinárodní měnový fond očekává, že se íránská ekonomika letos propadne o dalších 6,1 %, což by představovalo největší pokles za několik desetiletí. Inflace podle íránské centrální banky dosáhla meziročně 77 % a rial se v květnu propadl na rekordní minimum.
Dalším problémem je prudké zhoršení trhu práce. Podle íránských médií mohlo od začátku konfliktu zaniknout nejméně 1 milion pracovních míst. Rostoucí nezaměstnanost, vysoké ceny a nedostatek hotovosti nutí domácnosti více využívat úvěry nebo splátkové nákupy i u základního zboží a služeb.
Blokáda a Hormuz jsou klíčovým rizikem pro globální trhy
Významným faktorem je také americká námořní blokáda lodí mířících do jižních íránských přístavů nebo z nich. Ta má přimět Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu, který je zásadní pro přepravu ropy a dalších strategických komodit.
Blokáda prakticky omezila íránský vývoz přes Perský záliv. To připravuje zemi o příjmy z prodeje ropy, petrochemických produktů i průmyslového zboží, například oceli. Zároveň se zhoršuje schopnost Íránu získávat zahraniční měnu potřebnou pro dovoz.
Pro investory je tato část konfliktu mimořádně důležitá. Pokud zůstane Hormuzský průliv uzavřený nebo výrazně omezený, může to dále narušit globální dodávky energií. To by mohlo tlačit vzhůru ceny ropy, plynu i dalších komodit a zvyšovat inflační tlak v řadě ekonomik.
Írán se snaží dopady zmírnit alternativními obchodními trasami. Více využívá železniční spojení se sousedy, například s Pákistánem a Afghánistánem, a také severní přístavy u Kaspického moře. Ty tradičně slouží k obchodu s Ruskem. Přesto je zřejmé, že fyzické omezení vývozu ropy představuje pro Teherán mnohem tvrdší zásah než samotné sankce.
Investiční dopad: ropa, inflace a geopolitická prémie
Pro investory je současný vývoj v Íránu významný především kvůli energetickým trhům. Kombinace uzavřeného nebo omezeného Hormuzského průlivu, blokády íránských přístavů a rizika další vojenské eskalace zvyšuje geopolitickou prémii v cenách ropy.
Pokud se konflikt rozšíří, trhy mohou rychle započítat riziko výpadků v dodávkách energií. To by mohlo podpořit růst cen ropy a zemního plynu, ale zároveň zvýšit tlak na akciové trhy, zejména v sektorech citlivých na náklady energií, dopravu a spotřebitelskou poptávku.
Naopak diplomatické řešení, návrat inspektorů IAEA a částečné uvolnění napětí kolem íránského jaderného programu by mohly geopolitickou prémii snížit. To by pravděpodobně přineslo úlevu komoditním trhům i širšímu sentimentu investorů.
Největší nejistotou zůstává, zda se podaří ověřit zásoby íránského uranu a obnovit kontrolní mechanismy. Bez toho bude jakákoli širší dohoda mezi USA a Íránem velmi obtížná.
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