Krypto impérium Trumpovy rodiny těží z růstu stablecoinu USD1 🔥

Krypto byznys spojený s rodinou Donalda Trumpa se podle analýzy Bloomberg stává jedním z nejvýnosnějších aktiv v jejím portfoliu. Společnost World Liberty Financial, kterou spoluzaložil Donald Trump a jeho synové, má letos díky stablecoinu USD1 směřovat k příjmům téměř 150 milionů USD. Token navázaný na americký dolar byl spuštěn v březnu 2025 a rychle se zařadil mezi největší stablecoiny na trhu.
Významnou roli v růstu USD1 hraje kryptoměnová burza Binance, kde je podle dostupných údajů držena většina tohoto stablecoinu. World Liberty podle zdrojů nesdílí výnosy z USD1 s Binance, což znamená, že si větší část příjmů z rezerv ponechává sama. Binance i World Liberty tvrdí, že jejich vztah není neobvyklý a že burza neposkytuje produktům World Liberty žádné preferenční zacházení.
Stablecoiny fungují tak, že kopírují hodnotu tradiční měny, nejčastěji amerického dolaru. Emitenti přitom vydělávají hlavně na úrocích z rezerv, které drží jako krytí vydaných tokenů. V případě USD1 má jít o rezervy kolem 4,7 miliardy USD. Pokud World Liberty dosahuje podobného výnosu jako někteří konkurenti a odečte náklady na úschovu i marketing, může si podle odhadů ponechat zhruba 147 milionů USD ročně.
Hodnota stablecoinového byznysu World Liberty je odhadována na přibližně 1,7 miliardy USD. Podíl připisovaný Trumpově rodině má činit kolem 630 milionů USD. Celková hodnota jejich podílů ve World Liberty se tak podle výpočtů dostává na 2,6 miliardy USD, což z této krypto firmy dělá nejcennější aktivum rodiny. Celkové jmění Trumpovy rodiny je odhadováno na 7,8 miliardy USD.
Rychlý růst USD1 podporují také marketingové pobídky na Binance. Držitelé stablecoinu mohli získávat výhody jako bezplatné tokeny WLFI, výnosy z držení USD1 nebo nulové poplatky u některých obchodních párů. Takové pobídky mohou být pro investory atraktivní a pomáhat přesouvat kapitál z jiných stablecoinů právě do USD1.
Celý příběh má ale i politicky citlivou rovinu. Trumpova administrativa zároveň reguluje kryptoměnový sektor, zatímco rodina prezidenta má podle těchto informací v kryptu rozsáhlé finanční zájmy. Kritici proto mluví o možném střetu zájmů. Zástupci Trumpovy rodiny i Bílého domu však jakýkoliv konflikt zájmů odmítají a tvrdí, že podnikání nemá vliv na politická rozhodnutí.
Pozornost budí také vztah s Binance kvůli jejímu spoluzakladateli Changpengovi Zhaovi, známému jako CZ. Ten se dříve přiznal k selhání v oblasti pravidel proti praní špinavých peněz a strávil čas ve vězení. Donald Trump jej následně omilostnil, což vyvolalo otázky kvůli souběžným vazbám mezi World Liberty a Binance.
Z investičního pohledu ukazuje růst USD1, jak lukrativní může být trh se stablecoiny v prostředí vyšších úrokových sazeb. Emitenti stablecoinů mohou generovat vysoké příjmy z rezerv, zatímco samotný token zůstává pro uživatele navázaný na dolar. U World Liberty je ale klíčové riziko v tom, že finanční úspěch je úzce propojen s politicky citlivým prostředím, regulatorní kontrolou a reputací kryptoměnového sektoru.
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