Denní shrnutí: Nervózní vyčkávání, výprodej SaaS a slabá makrodata

- Trhy na obou stranách Atlantiku zjevně vstupují do jasného vyčkávacího režimu. Poslední týden byl plný zvratů. Příměří v Íránu zůstává křehké a začátek příštího týdne naplno otevře novou výsledkovou sezonu. Investoři se očividně snaží vyčkat na více informací, a to jak z politiky, tak od firem, než učiní další rozhodnutí. Americké trhy vykazují mírné ztráty. Futures na Dow Jones klesají nejvíce, přibližně o 0,6 %.
- Pozornost trhu se zřetelně přesunula zpět k technologiím a AI. Na vlně slibů a spekulací ohledně schopností produktů společnosti Anthropic klesá široká skupina technologických akcií. Patří mezi ně mimo jiné Palantir, Palo Alto, CrowdStrike, ServiceNow a Cloudflare.
- CoreWeave naopak výrazně roste a připisuje si až 12 % díky novým kontraktům od společností Meta a Anthropic.
- Makroekonomická data ukazují známky slabosti americké ekonomiky:
- Americký úřad Bureau of Labor Statistics zveřejnil březnová inflační data. V souladu s očekáváním trhu vytlačil skokový růst cen pohonných hmot a hnojiv inflaci CPI na 3,3 %. Koncentrovaný charakter tohoto růstu potvrzuje jádrová inflace, která vzrostla pouze na 2,6 %.
- Průzkum University of Michigan ukázal negativní spotřebitelský sentiment a růst inflačních očekávání. Krátkodobá inflační očekávání vzrostla na 4,8 %, zatímco spotřebitelský sentiment klesl na 47,6, což je nejnižší úroveň v historii tohoto průzkumu.
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby klesly o 1,3 %. Pokud pomineme jednorázový nárůst ve čtvrtém týdnu ledna, jde už o osmý po sobě jdoucí údaj s nulovým nebo záporným růstem objednávek.
- Podobná je situace i v Evropě, kde se většina indexů drží blízko otevíracích úrovní. STOXX600 vzrostl o 0,37 %. Růstovým lídrem v Evropě byl WIG20, který uzavřel se ziskem až 1,25 %.
- Evropské obranné akcie prudce klesají po další vlně mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Lídr sektoru Rheinmetall ztrácí až 8 %. Hensoldt a Leonardo prohlubují poklesy přibližně na 5 %.
- Evropských dat je málo. Německá spotřebitelská inflace dopadla v souladu s očekáváním a vzrostla na 2,8 %.
- Na devizovém trhu euro a britská libra posilují v průměru přibližně o 0,2 % vůči hlavním měnovým párům. Hlavními ztrátovými měnami jsou japonský jen a novozélandský dolar, které oslabují přibližně o 0,3 %.
- Na komoditách:
- Největší pozornost se dál soustředí na ropu. Navzdory chybějícímu řešení ohledně průjezdu průlivem zůstává ropa pod 100 USD. WTI končí seanci kolem 98 USD, zatímco Brent se pohybuje kolem 96 USD.
- Průmyslové kovy zaznamenávají mírné zisky. Měď roste přibližně o 1 % a hliník téměř o 2 %.
- Zlato je stabilní kolem 4 760 USD, stříbro roste o více než 1 % a platina klesá o více než 1 %.
- Na kryptoměnový trh se vrátil mírně pozitivní sentiment. Bitcoin roste o více než 1 % a stabilizuje se kolem 73 000 USD. Ethereum přidává 1,6 % a dosahuje 2 240 USD. Solana omezuje zisky pod 1 % a zakončuje seanci na 84,5 USD.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.