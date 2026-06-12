Další bilionové IPO na obzoru? OpenAI míří na burzu 🚨

OpenAI udělala důležitý krok směrem ke vstupu na burzu. Společnost oznámila, že americké Komisi pro cenné papíry a burzy důvěrně podala návrh registračního dokumentu S-1, který je standardním krokem před IPO. Firma ale zároveň zdůraznila, že o přesném načasování zatím nerozhodla a že vstup na burzu může ještě nějakou dobu trvat.
Trh nyní řeší zásadní otázku: dokáže OpenAI dokončit IPO ještě v roce 2026? Podle sázkařů na predikční platformě Polymarket jsou šance aktuálně přibližně 50 na 50. Ještě v úterý přitom více než 70 % účastníků věřilo, že OpenAI vstoupí na burzu už letos. Tento rychlý pokles očekávání ukazuje, že část investorů začíná být vůči dalším obřím technologickým IPO opatrnější.
Důvodem není jen samotná OpenAI, ale i širší situace na trhu. Po rekordním burzovním debutu SpaceX se pozornost investorů přesouvá k dalším velkým technologickým jménům, zejména k Anthropic a právě OpenAI. Všechny tyto firmy se pohybují v kategorii potenciálních bilionových valuací, což vyvolává otázku, zda trh dokáže v krátkém čase vstřebat tolik obřích emisí bez výraznějšího tlaku na ostatní AI a technologické akcie.
Obavy posílily i nedávné výkyvy na trzích. Část investorů podle dostupných informací prodávala akcie firem spojených s umělou inteligencí a polovodiči, aby si uvolnila kapitál pro rekordní IPO SpaceX. Pokud by podobný scénář pokračoval, mohlo by to zkomplikovat i načasování OpenAI, protože slabší nálada v AI sektoru by mohla snížit ochotu investorů platit extrémně vysoké valuace.
Sam Altman měl zaměstnancům ve Slacku naznačit, že OpenAI plánuje vstup na burzu během příštího roku. Oficiální vyjádření firmy je však opatrnější. OpenAI uvedla, že některé věci jsou pro ni stále jednodušší jako pro soukromou společnost. Podání S-1 tak nelze chápat jako jistotu rychlého IPO, ale spíše jako otevření možnosti vstoupit na burzu dříve, pokud to bude pro firmu výhodné.
Ve srovnání s OpenAI jsou investoři na predikčních trzích optimističtější u Anthropic. Na platformě Kalshi očekává oznámení IPO před listopadem 87 % účastníků a na Polymarketu věří v letošní IPO Anthropic přibližně 83 % sázkařů. To naznačuje, že trh zatím vnímá Anthropic jako pravděpodobnějšího kandidáta na rychlejší burzovní debut.
Pro OpenAI by případné IPO představovalo mimořádně důležitý test zájmu investorů o největší AI společnosti. Firma patří mezi hlavní symboly současného boomu umělé inteligence a její vstup na burzu by mohl výrazně ovlivnit náladu v celém technologickém sektoru. Úspěšné IPO by potvrdilo, že hlad po AI příbězích zůstává silný i přes vyšší volatilitu. Slabší zájem by naopak mohl naznačit, že investoři začínají být u největších AI valuací selektivnější.
Z pohledu investorů je proto klíčové rozlišovat mezi dlouhodobým potenciálem a krátkodobým tržním rizikem. OpenAI má za sebou silný příběh, obrovskou značku a významnou pozici v oblasti umělé inteligence. Zároveň však případný vstup na burzu přichází v době, kdy trh už vstřebává rekordní IPO SpaceX a vyhlíží další velké technologické emise. Právě schopnost investorů absorbovat tak velkou nabídku nových akcií může rozhodnout o tom, zda OpenAI skutečně stihne IPO ještě letos.
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