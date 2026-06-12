Největší IPO všech dob 🚨 SpaceX přepisuje burzovní historii 🚀

Společnost SpaceX vstupuje na burzu ve velkém stylu. Firma Elona Muska upsala 555,6 milionu akcií za cenu 135 USD za kus a získala tak 75 miliard USD, což z jejího IPO dělá největší burzovní debut v historii. Při této ceně dosahuje tržní hodnota společnosti přibližně 1,77 bilionu USD, čímž se SpaceX okamžitě řadí mezi největší veřejně obchodované firmy světa.
Velikostí emise SpaceX výrazně překonává dosavadní rekord Saudi Aramco, které v roce 2019 získalo při vstupu na burzu 29,4 miliardy USD. Rozdíl je mimořádný a ukazuje, jak silná je v současnosti poptávka investorů po příbězích spojených s vesmírem, satelitním internetem a umělou inteligencí.
Akcie se mají začít obchodovat na Nasdaqu pod symbolem SPCX. SpaceX se přitom neprofiluje pouze jako raketová společnost. Vedle startů do vesmíru a satelitního internetu Starlink se stále více staví také do role technologického hráče napojeného na AI infrastrukturu. Právě tato kombinace je jedním z hlavních důvodů, proč investoři ochotně akceptují tak vysoké ocenění.
Nadšení trhu je však doprovázeno i výraznými pochybnostmi. Část investorů a analytiků upozorňuje, že aktuální valuace stojí z velké části na očekáváních budoucího růstu. Kritici proto varují, že investoři nekupují jen firmu se současnými čísly, ale především Muskův příběh o budoucnosti, ve které budou hrát roli Mars, datová centra ve vesmíru a masivní rozvoj umělé inteligence.
Velmi důležitou roli v celé transakci mají drobní investoři. Muskova silná fanouškovská základna zůstává významným faktorem nejen u Tesly, ale nově i u SpaceX. Zájem retailu ukazuje, že část trhu vnímá SpaceX nejen jako běžnou akcii, ale jako možnost podílet se na technologické vizi budoucnosti.
Musk si zároveň po IPO udržuje mimořádně silnou kontrolu nad firmou. Podle dostupných údajů má po vstupu na burzu držet většinu hlasovacích práv, což znamená, že běžní akcionáři sice získají možnost podílet se na růstu SpaceX, ale jejich vliv na strategické směřování společnosti bude velmi omezený.
Pro investory bude nyní klíčové sledovat první dny obchodování. Pokud akcie po debutu výrazně porostou, může to posílit víru v další mega IPO technologických firem. Naopak slabší výkon by mohl otevřít debatu o tom, zda trh již není u největších AI a technologických příběhů příliš optimistický. SpaceX tak není jen samostatným burzovním debutem, ale i důležitým testem ochoty investorů platit extrémní valuace za příslib vzdálené budoucnosti.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.