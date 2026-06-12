SpaceX míří do prvního obchodního dne: Přijde raketový růst, nebo zklamání? 🚨

Investoři se připravují na první obchodní den akcií SpaceX po největším IPO v historii. Firma Elona Muska získala při vstupu na burzu 75 miliard USD, když ocenila své akcie na 135 USD za kus. Nyní se pozornost přesouvá od samotné velikosti emise k tomu, jak silná bude poptávka po akciích v prvních hodinách obchodování.
Podle informací Nasdaqu mají být akcie uvolněny pro kotace v 9:50 newyorského času a teoreticky by mohly být obchodovatelné o deset minut později. U tak velkého IPO je však rychlé otevření spíše nepravděpodobné. První obchodní cena se totiž stanovuje až ve chvíli, kdy stabilizační agent vyhodnotí nabídku a poptávku na trhu. V případě SpaceX tuto roli plní Morgan Stanley.
Právě tento proces může způsobit, že investoři si na první skutečný obchod počkají i několik hodin. Podobná situace nastala u společnosti Cerebras Systems, jejíž akcie při letošním druhém největším IPO začaly první den obchodovat až krátce před 13:00 newyorského času. U SpaceX proto nebude důležité jen to, jak vysoko akcie otevřou, ale také jak stabilní bude následné obchodování.
Před samotným debutem naznačovalo obchodování s deriváty navázanými na SpaceX možný růst akcií o 30–50 % oproti upisovací ceně. Pokud by se tato očekávání naplnila, první tržní cena by se mohla dostat výrazně nad úroveň 135 USD. Takový vývoj by potvrdil mimořádný zájem investorů o kombinaci vesmírného byznysu, satelitního internetu a umělé inteligence.
První obchodní den však bývá u velkých IPO velmi volatilní. Akcie Cerebras Systems například během debutu vyskočily až o 109 %, ale část zisků následně odevzdaly a v nejnižším bodě dne držely růst už jen kolem 62 %. Podobný příklad nabízí také Meta Platforms, tehdy ještě Facebook, která při svém IPO v roce 2012 nejprve rostla téměř o 20 %, ale den nakonec zakončila prakticky beze změny.
Pro investory tak bude důležité nesledovat pouze úvodní cenový skok. Skutečný test přijde až v dalších dnech a týdnech, kdy se ukáže, zda SpaceX dokáže udržet zájem trhu i po odeznění počáteční euforie. U megakapitalizačních IPO totiž není neobvyklé, že po silném debutu následuje výraznější korekce.
Data Truist Wealth ukazují, že u 30 velkých technologických IPO za posledních 15 let dosáhl průměrný maximální pokles během prvního roku až 55 %. To neznamená, že stejný scénář čeká i SpaceX, ale připomíná to, že i u mimořádně populárních společností může být cesta po vstupu na burzu velmi kolísavá.
Z pohledu investorů bude první den SpaceX především testem síly poptávky. Pokud akcie otevřou výrazně nad upisovací cenou a dokážou zisky udržet, půjde o silný signál důvěry v Muskův vesmírný a technologický příběh. Pokud ale prudký růst rychle vyprchá, může to naznačit, že část trhu už je u největších AI a technologických valuací opatrnější.
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