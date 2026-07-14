Denní shrnutí: Nižší inflace oslabuje dolar a probouzí zlato i S&P 500 k růstu

📊 Makroekonomika a centrální banky
- Klíčovou dnešní publikací byla americká inflace CPI za červen, která přinesla výrazně nižší údaj, než očekával trh.
- Míra inflace klesla na 3,5 % y/y z předchozí úrovně 4,2 % y/y, zatímco tržní prognózy počítaly s 3,8 % y/y. Na meziměsíční bázi ceny klesly o 0,4 % m/m, což znamená největší měsíční pokles od roku 2020. Roční jádrová inflace mezitím klesla na 2,6 % y/y z 2,9 % y/y a rovněž vyšla níže, než očekával trh.
- Během slyšení před americkým Kongresem Kevin Warsh nastínil svůj plán změn v komunikaci Fedu a naznačil, že hlavním úkolem centrální banky je vrátit inflaci k cíli po více než 60 měsících nepřetržitého setrvávání nad úrovní 2 %.
- Absence konkrétních jestřábích prohlášení, že úrokové sazby jsou aktuálně příliš nízko na návrat inflace k cíli, způsobuje, že současný postoj Warshe působí poněkud méně jasně než během jeho prvního zasedání.
- Warsh zdůraznil potřebu změn v komunikaci a ve způsobu, jakým jsou vnímány inflace, trh práce a celkový ekonomický růst.
- Uvedl také, že mise obnovení cenové stability ještě není u konce, i když připustil, že samotný červnový údaj CPI vypadá pozitivně.
💱 Měny
- V reakci na pokles inflace měnový pár EURUSD vzrostl přibližně o 50 pipů z úrovně 1,1400. Část tohoto pohybu vzhůru byla později umazána během vystoupení Kevina Warshe před americkým Kongresem.
🌍 Geopolitika
- Další eskalace situace na Blízkém východě znamená, že obavy z opětovného růstu inflace zůstávají stále živé. Ačkoli ceny ropy na začátku dnešní seance velmi silně rostly a navázaly na prudké zisky ze začátku týdne, trh je daleko od úrovně obav, která převládala v březnu a dubnu.
- Spojené státy provedly třetí raketový útok v řadě, jehož cílem bylo omezit schopnost Íránu útočit na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu.
- Donald Trump prohlásil, že Hormuzský průliv zůstává otevřený a Spojené státy budou jeho bezpečnostním garantem, přestože Írán již provedl otevřené útoky na supertankery.
- Trump ustoupil od myšlenky zavedení 20% poplatku za bezpečnostní garance v Hormuzském průlivu a zároveň oznámil, že tato otázka bude vyřešena prostřednictvím investic a nových obchodních dohod se zeměmi Perského zálivu.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy ustupují z dnešních maxim, která v případě Brentu činila 87,5 USD za barel a u WTI dosáhla 81,5 USD za barel. Aktuálně ceny korigují směrem k 85 USD, respektive 79 USD za barel.
- Cena zlata se dynamicky odrazila téměř o 100 USD za unci z úrovně 4000 USD a aktuálně dosahuje kotací kolem 4060 USD za unci. Stojí za zmínku, že rostoucí výzvou pro USA je masivní deficit, který by při ústupu inflačních obav mohl vyvolat dodatečnou poptávku po zlatě, jež už nyní přitahuje zvýšený zájem spekulantů na futures trhu.
- Ceny kakaa během dnešního obchodování pokračují v růstu navzdory nedávné korekci a znovu se přibližují k hranici 6000 USD za tunu. Investoři na tomto trhu se obávají dalších slabých údajů o zpracování, které budou zveřejněny tento čtvrtek.
📈 Akciový trh
- Pokles inflace a zlepšení tržního sentimentu dnes vedly k jasnému zotavení na akciových trzích. Futures na S&P 500 (US500) rostou o více než 0,4 %, zatímco futures na technologický Nasdaq 100 (US100) získávají až 1,3 %. Stojí za zdůraznění, že index US100 je jen 3 % od svých historických maxim, zatímco US500 pouze 0,5 % od svého rekordu.
- Evropské akciové trhy dnes zaznamenaly mírné zisky v rozmezí 0,3–0,6 %. Mezi hlavními evropskými indexy jasně vyčníval polský WIG20, který získal přibližně 1 %.
🏢 Společnosti a finanční výsledky
- Na Wall Street neoficiálně odstartovala výsledková sezóna, kterou zahájily největší americké finanční instituce. Akcie Goldman Sachs dnes rostou téměř o 8 % poté, co banka překonala tržní prognózy zisku na akcii (EPS) o 45 % a vykázala čisté tržby přesahující 20 mld. USD.
- JPMorgan, Bank of America a Wells Fargo rovněž představily výsledky lepší, než očekával trh, což investoři vnímali jako příznivý test zdraví ekonomiky a poptávky po úvěrech v USA. Pozornost trhu se soustředila především na výsledky obchodních a investičních divizí a také na komentáře týkající se kvality úvěrového portfolia a výhledu pro druhou polovinu roku. Stojí za zmínku, že Bank of America vykázala rekordní tržby z obchodování s akciemi, zatímco JPMorgan zklamal prognózami naznačujícími vyšší náklady.
- Sentiment v technologickém sektoru zhoršily předběžné finanční výsledky IBM, které vyvolaly obavy o zdraví poskytovatelů softwaru. IBM vykázala tržby ve výši 17,2 mld. USD oproti očekávaným 17,8 mld. USD a zisk na akcii 2,93 USD při konsenzu 3 USD. Po silných ziscích v posledních čtvrtletích se akcie IBM dnes propadly o 25 %, což znamená největší jednodenní pád společnosti od prasknutí dot-com bubliny.
- Silný výprodej IBM se promítl do poklesů dalších průmyslových gigantů, jako je Microsoft, jehož akcie během dne ztrácely až 3 %. Nakonec byla tato ztráta snížena na 1 %.
- IBM v oficiální komunikaci uvedla, že korporátní klienti výrazně omezují výdaje na software, což vedlo k výprodeji dalších společností v tomto sektoru. Poklesy akcií firem jako Accenture, Cognizant, ServiceNow, Salesforce, Workday a Adobe se dnes pohybovaly v rozmezí 3 až 8 %.
Otázky a odpovědi šéfa Fedu Kevina Warshe během vystoupení v Kongresu: Stabilita inflace je klíčová
Obcházení Hormuzu: státy Perského zálivu závodí s časem
🏛️ Warshovo vystoupení před Kongresem: Nulová tolerance inflace, ale žádná změna sazeb?
Nejhorší propad od bubliny Dot-com: Propad akcií IBM 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.