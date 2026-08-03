Visa sází na umělou inteligenci a posiluje boj proti podvodům 🚨

Společnost Visa uzavřela dohodu o převzetí firmy BioCatch, která využívá umělou inteligenci k odhalování podvodného chování v digitálním bankovnictví. Hodnota transakce dosahuje 2,4 miliardy USD v hotovosti a její dokončení se očekává ve druhém fiskálním čtvrtletí roku 2027.
Visa kupuje BioCatch od fondů spravovaných společností Permira a dalších akcionářů. Permira získala většinový podíl v izraelské firmě v roce 2024. BioCatch dnes spolupracuje s více než 350 bankovními klienty po celém světě a zaměřuje se především na prevenci převzetí účtů, podvodných převodů a dalších forem digitální kriminality.
Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie Visy rozšiřovat služby s vyšší přidanou hodnotou mimo samotné zpracování karetních plateb. Největší platební síť na světě investuje značné prostředky do kybernetické bezpečnosti, řízení rizik a nástrojů, které mají chránit banky, obchodníky i spotřebitele.
Umělá inteligence bojuje proti útokům podporovaným AI
BioCatch využívá umělou inteligenci a strojové učení k analýze chování uživatelů během práce s internetovým nebo mobilním bankovnictvím. Systém sleduje například způsob psaní na klávesnici, pohyby myší, dotyková gesta nebo rychlost navigace v aplikaci.
Na základě těchto údajů dokáže rozpoznat, zda se uživatel chová obvyklým způsobem, nebo zda jeho aktivita vykazuje známky podvodu. Technologie se tak nesoustředí pouze na samotnou transakci, ale také na záměr uživatele a průběh celé digitální relace.
To může finančním institucím pomoci zastavit podvod ještě předtím, než dojde k odeslání platby. Právě tento prvek je pro Visu zásadní, protože tradiční nástroje často reagují až ve chvíli, kdy je podezřelá transakce zadána nebo dokončena.
Podle prezidenta divize služeb s přidanou hodnotou společnosti Visa Andrewa Torreho stojí převzetí účtů a podvody globální ekonomiku více než 1 bilion USD ročně. Rozvoj generativní AI navíc umožňuje útočníkům připravovat přesvědčivější a rozsáhlejší útoky.
Visa rozšiřuje příjmy mimo karetní transakce
Pro Visu představuje BioCatch nejen bezpečnostní investici, ale také možnost dále rozšířit stabilnější příjmy ze softwaru a služeb. Tyto aktivity zahrnují například ochranu před podvody, datovou analytiku, poradenství, tokenizaci plateb a správu digitální identity.
Takové služby mohou být pro společnost důležité v době, kdy se platební trh rychle mění a banky hledají komplexnější řešení pro digitální bezpečnost. Rostoucí počet online transakcí a stále propracovanější podvody zvyšují poptávku po nástrojích, které dokážou vyhodnocovat rizika v reálném čase.
BioCatch by po dokončení akvizice mohl rozšířit přístup ke své technologii prostřednictvím globální klientské sítě Visy. To by izraelské firmě umožnilo oslovit větší počet bank a finančních institucí, zatímco Visa může její produkty začlenit do širší nabídky bezpečnostních služeb.
Akvizice přichází po silných výsledcích Visy
Visa oznámila transakci krátce poté, co zveřejnila hospodářské výsledky, které překonaly očekávání analytiků. Společnost zároveň mírně zvýšila celoroční výhled růstu tržeb.
Firma však také oznámila plán snížit počet zaměstnanců přibližně o 2 600 pracovních míst. Tento krok ukazuje, že Visa současně hledá úspory v některých částech podnikání a přesouvá kapitál do oblastí s vyšším růstovým potenciálem, mezi které patří právě umělá inteligence a prevence podvodů.
Pro investory bude důležité sledovat, jak rychle Visa dokáže BioCatch začlenit do svého ekosystému a zda akvizice podpoří růst výnosů z doplňkových služeb. Rizikem může být dlouhé období do dokončení transakce, regulatorní schvalování a vysoká pořizovací cena.
Strategicky však převzetí posiluje pozici Visy v oblasti, jejíž význam pravděpodobně poroste společně s digitalizací bankovnictví a rozšiřováním útoků využívajících umělou inteligenci.
Graf Visa (V.US, D1)
Zdroj: xStation5
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