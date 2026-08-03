Akcie Palantiru ztratily přes 40 %. Dokáže je výsledková sezóna zachránit?📉

Akcionáři společnosti Palantir Technologies za sebou mají náročné období. Akcie výrobce analytického a uměle inteligentního softwaru od listopadového maxima ztratily více než 40 %, přestože podnik nadále vykazuje mimořádně rychlý růst.
Nadcházející výsledky za druhé čtvrtletí by mohly negativní trend zvrátit. Investoři však vstupují do výsledkové sezóny s výrazně vyšší opatrností než v minulosti. Problémem není jen výkonnost samotného podniku, ale především otázka, zda budou i velmi silná čísla stačit k obhájení stále vysokého ocenění akcií.
Palantir se tak dostává do situace, kdy může být potrestán za jakékoli zaváhání, zatímco překonání očekávání nemusí automaticky vyvolat výraznější růst kurzu.
Očekávání jsou nastavena mimořádně vysoko
Analytici předpokládají, že Palantir ve druhém čtvrtletí zvýší čistý zisk meziročně o přibližně 143 %. Tržby by podle odhadů měly vzrůst o 80 %, zatímco volné peněžní toky by se mohly zdvojnásobit na zhruba 1 miliardu USD.
Taková čísla by u většiny společností představovala jednoznačně pozitivní výsledek. U Palantiru však investoři podobně rychlý růst do značné míry očekávají. Firma proto bude muset nejen překonat odhady, ale zároveň nabídnout přesvědčivý výhled na další čtvrtletí.
Trh bude sledovat zejména růst komerčního segmentu, nové státní kontrakty, vývoj marží a schopnost společnosti převádět prudký růst tržeb do hotovosti. Důležitým faktorem bude také poptávka po platformách využívajících umělou inteligenci, které se staly klíčovou součástí investičního příběhu Palantiru.
Slabší prognóza nebo náznak zpomalování růstu by mohl být pro akcie výrazným zklamáním, i kdyby samotné čtvrtletní výsledky překonaly očekávání.
Akcie zlevnily, levné ale stále nejsou
Pokles kurzu výrazně snížil valuaci společnosti. Akcie se nyní obchodují přibližně za 67násobek očekávaného zisku během příštích 12 měsíců. To je podstatně méně než maximum kolem 247násobku, kterého ocenění dosahovalo na konci října, a také pod pětiletým průměrem kolem 98násobku.
Ani po prudkém propadu však nelze akcie označit za levné. Palantir stále patří mezi 15 nejdráže oceněných společností v indexu S&P 500 podle očekávaného zisku. Z pohledu poměru ceny akcie k tržbám jde dokonce o nejdražší titul v celém indexu.
Právě tento rozpor vytváří pro investory nepříjemnou situaci. Ocenění je podstatně nižší než před několika měsíci, ale stále vyžaduje téměř bezchybný výkon společnosti. Jakékoli zpomalení růstu by proto mohlo vést k dalšímu poklesu násobků a ceny akcií.
Naopak pokračující expanze tržeb, silná tvorba hotovosti a optimistický výhled by mohly potvrdit, že si Palantir vysokou prémii skutečně zaslouží.
Wall Street zůstává převážně optimistická
Navzdory slabšímu vývoji akcií převažuje mezi analytiky pozitivní pohled. Z 33 analytiků sledujících společnost jich 22 doporučuje akcie k nákupu. Průměrná cílová cena dosahuje přibližně 189 USD, což by představovalo potenciál růstu o více než 50 %.
Zastánci společnosti upozorňují zejména na to, že Palantir roste podstatně rychleji než průměrná firma v indexu S&P 500. Významnou výhodou je také silný volný peněžní tok, který odlišuje Palantir od řady jiných společností spojených s rozvojem AI.
Pozitivně je vnímáno rovněž to, že akcie v posledním období zaostávaly za širším softwarovým sektorem. Podle analytiků Citi tím mohl být poměr potenciálního výnosu a rizika atraktivnější než během předchozího prudkého růstu.
Kontroly obchodní aktivity během čtvrtletí navíc údajně naznačovaly dobrý vývoj jak v komerčním segmentu, tak u zakázek pro americkou federální vládu.
Politická rizika mohou zasáhnout zahraniční byznys
Vedle valuace čelí Palantir také politickým a reputačním rizikům. Společnost má úzké vztahy s americkou vládou a bezpečnostními institucemi, což jí pomáhá získávat významné kontrakty. Stejné vazby však mohou vyvolávat odpor u části politiků a zákazníků.
V případě změny politického rozložení sil v americkém Kongresu by se firma mohla dostat pod větší dohled kvůli spolupráci s administrativou prezidenta Donalda Trumpa. V Evropě se zase mohou objevit snahy omezit využívání softwaru Palantiru kvůli obavám z nakládání s daty a přílišné blízkosti k americké politice.
Dopad případného evropského odporu by však mohl být omezený. Spojené státy v roce 2025 tvořily přibližně 74 % tržeb společnosti, takže americký trh zůstává pro její hospodaření jednoznačně nejdůležitější.
Dlouhodobě by ale větší závislost na jednom regionu mohla představovat riziko, zejména pokud by se politická debata začala promítat do vládních zakázek nebo regulatorních rozhodnutí.
Výsledky rozhodnou hlavně o důvěře investorů
Technologické společnosti zatím v aktuální výsledkové sezóně většinou překonávají očekávání. Silná čísla zveřejňují velké technologické firmy i poskytovatelé softwaru a IT služeb. Palantir tak vstupuje do výsledků v prostředí, které by mu teoreticky mělo přát.
Otázkou však zůstává, zda další dobré čtvrtletí dokáže obnovit důvěru investorů. Po předchozím extrémním růstu se trh mnohem více soustředí na ocenění, kvalitu výhledu a udržitelnost poptávky po AI řešeních.
Palantir proto nestačí pouze splnit očekávání. Společnost bude muset ukázat, že její vysoké tempo růstu může pokračovat i v dalších obdobích a že současná valuace není založena pouze na optimismu kolem umělé inteligence.
Graf Palantir Technologies (PLTR.US, D1)
Zdroj: xStation5
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