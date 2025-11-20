Denní shrnutí: Nvidia nedokázala zachránit Wall Street; obavy z AI bubliny stahují akciové trhy dolů❗

- Čtvrteční obchodování na mezinárodních finančních trzích skončilo velmi negativně.
- Na Wall Street dochází k výrazným poklesům indexových cen. Kontrakt US100 aktuálně ztrácí 2,5 %, zatímco US500 oslabuje o 1,5 %, a to kvůli další vlně klesající důvěry v AI euforii.
- Zajímavé je, že na začátku seance se zdálo, že Nvidia uklidnila investory díky velmi dobrým čtvrtletním výsledkům a navýšeným výhledům, čímž naznačila, že velké kapitálové výdaje v tomto odvětví se vyplácejí, jak sama ukázala ve své zprávě.
- Dnes však trhy znovu rozkolísali představitelé FEDu (Goolsbee a Cook) a také Ray Dalio, kteří oznámili, že podle jejich názoru trhy vykazují známky bubliny, zejména v oblasti umělé inteligence.
- Navíc stejná jména naznačila, že pauza v prosinci by mohla být správným krokem FEDu, vzhledem k přetrvávajícím cenovým i geopolitickým tlakům.
- Zářijová data z amerického trhu práce přinesla smíšený obrázek, který vyvolal silnou reakci na finančních trzích. Na jedné straně došlo k solidnímu růstu zaměstnanosti v nezemědělském sektoru (NFP), ale tento pozitivní signál doprovázel nárůst míry nezaměstnanosti na 4,4 %, což překvapilo některé analytiky a posílilo obavy ze zpomalování růstu zaměstnanosti. Měsíční růst mezd byl nižší, než se čekalo, zatímco roční data ukazují smíšený obraz: mzdový tlak přetrvává, ale postupně oslabuje.
- Ceny zemního plynu (NATGAS) dnes klesly o 2 %, a to poté, co zásoby této komodity poklesly téměř v souladu s očekáváním analytiků.
- Na devizovém trhu si dnes nejlépe vedla britská libra a švýcarský frank. Opačně dopadly australský a kanadský dolar, které patřily k největším ztrátovým měnám dne. Pár EURUSD klesá intradenně přibližně o 0,05 %.
- Přestože akciové trhy výrazně oslabují, drahé kovy se dnes neprojevily jako typický bezpečný přístav – zlato ztrácí 0,6 % a stříbro 1,85 %.
- Na trhu kryptoměn dochází k prudkým poklesům – Bitcoin oslabuje téměř o 4 % a obchoduje se na nejnižších úrovních od letošního dubna.
