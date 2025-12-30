US OPEN: Wall Street vyčkává na zápis z jednání FOMC

- Americké akcie zahajují předposlední seanci roku 2025 mírným poklesem
- Trh včera zaznamenal výraznější výprodej, pravděpodobně v důsledku výběru zisků na konci roku.
- Zápis z jednání FOMC bude klíčový pro další sentiment, spolu s makrodaty, protože trhy vyhodnocují pravděpodobnost scénáře „vyšších sazeb po delší dobu.“
Americké akcie vstoupily do přelomu roku vlažně. Část nedávného poklesu lze přičíst daňové optimalizaci a koncovému pozicování. Vzhledem k tomu, že USA a Kanada v roce 2024 přešly na vypořádací cyklus T+1, museli investoři, kteří chtěli zahrnout zisky nebo ztráty do daňového roku 2025, uzavřít obchody nejpozději v pondělí nebo během dnešní seance.
Zatímco Wall Street bude na Silvestra obchodovat podle běžných hodin, mnoho evropských burz zůstane zavřeno nebo bude fungovat v omezeném režimu.
Ve 20:00 zveřejní Fed zápis z posledního zasedání FOMC, během něhož se rozhodl pro další snížení sazeb. Rozhodnutí však nebylo jednomyslné, což naznačuje narušený konsenzus v rámci výboru. Pokud by zápis naznačil ochotu pokračovat v holubičím kurzu, mohli bychom v nadcházejících dnech sledovat pokračování tzv. „Santa Claus rally,“ která historicky trvá až do druhého lednového týdne.
Technický výhled
Futures na US500 pokračují v poklesu, a to i přes částečné zotavení z včerejších intradenních minim. Investoři zůstávají opatrní před zveřejněním zápisu FOMC. Index US500 se aktuálně obchoduje těsně pod hranicí 6 950 bodů, a stále se drží nad 23,6% Fibonacciho retracementem z poslední býčí vlny po rolování kontraktu. Pokud bude výběr zisků pokračovat po silném roce 2025, může proražení současné podpory znamenat pokles až k 6 888 bodům – úrovni odpovídající 50% retracementu a hlavní rostoucí trendové linii.
Firemní zprávy
Meta Platforms (META.US): Mateřská společnost Facebooku oznámila akvizici singapurského AI startupu Manus za přibližně 2 miliardy USD. Manus se specializuje na AI agenty určené k automatizaci úkolů jako je třídění životopisů, plánování cest či základní akciový výzkum. Akcie společnosti Meta při otevření vzrostly o 0,1 %; od začátku roku si připsaly 12,5 %.
Tesla (TSLA.US): Výrobce elektromobilů zveřejnil složitý odhad dodávek za aktuální čtvrtletí, který zaostal za konsensem agentury Bloomberg. Tesla očekává, že ve 4Q dodá 422 850 vozů, což představuje 15% meziroční pokles, zatímco analytici očekávali pokles jen o 10 %. Přesto akcie vzrůstají o 0,65 % a obchodují se poblíž historických maxim. Od začátku roku akcie posílily téměř o 14 %.
Těžaři drahých kovů: V těžebním sektoru dochází k výraznému oživení po extrémním výprodeji zlata a stříbra na začátku týdne. Barrick Gold (B.US) a Newmont (NEM.US) si připsaly přibližně 2 %. Také Freeport-McMoRan (FCX.US) zaznamenává zájem investorů, podpořený nejdelší růstovou sérií na trhu s mědí od roku 2017.
