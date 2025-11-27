Toyota – Po zveřejnění výsledků

- Společnosti se podařilo mírně překonat očekávání ohledně tržeb.
- Provozní zisk však klesl, a to pod tlakem cel, což vyvolalo opatrnost mezi investory.
- Čistý zisk výrazně vzrostl, především díky kurzovým rozdílům.
- Výhled na konec fiskálního roku byl zvýšen.
Ačkoliv Čína vyrobí nejvíce aut a USA jich nejvíce nakoupí, světovým lídrem v prodejích zůstává Toyota. Japonský automobilový gigant zveřejnil své výsledky.
Klíčové finanční údaje:
-
Tržby dosáhly 12,38 bilionu jenů, což představuje 8% meziroční růst a překonání konsenzu 12,18 bilionu.
-
Čistý zisk vzrostl o 62 % na 932 miliard jenů.
-
Znepokojujícím údajem je pokles provozního zisku o 27 % meziročně.
- Rozdíl mezi provozním a čistým ziskem byl způsoben především výnosy z investic a kurzovými rozdíly. Samotný provozní zisk byl pod tlakem rostoucích nákladů na pracovní sílu a dodatečných amerických cel.
Společnost představila řadu klíčových informací týkajících se své strategie a budoucnosti. Toyota pokračuje ve své strategii současné expanze v několika oblastech automobilového průmyslu. Jiným firmám by tento přístup mohl činit potíže, ale Toyota si díky své velikosti tento přístup nejen může dovolit, ale je navíc v ideální pozici, jak z něj vytěžit maximum při relativně nízkém riziku. Zmiňovaná expanze se týká především současných investic do trhu s elektromobily (EV) a hybridy. Nízkoemisní vozidla již tvoří 46,9 % celkového objemu prodejů společnosti. Toyota rovněž sleduje další trendy v odvětví. Společnost se chlubí novým systémem „Arene“ a oznámila další rozvoj směrem k tzv. „Software Defined Vehicles“ (vozidla řízená softwarem). Své sebevědomí Toyota potvrdila zvýšením výhledu na konec fiskálního roku. Do konce fiskálního roku 2026 očekává provozní zisk ve výši 3,4 bilionu jenů, což je nárůst oproti předchozímu odhadu 3,2 bilionu.
Trh reagoval s mírným znepokojením na zprávu o výrazném poklesu provozního zisku a dopadech cel. Akcie společnosti zpočátku oslabily přibližně o 1,6 %. Pozitivní výhled však umožnil návrat valuace na předchozí úrovně.
TM.US (D1)
Zdroj: xStation5
