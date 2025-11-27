Drahé kovy: dvojitý vrchol, nebo konsolidace před růstem?

Trh po nedávném růstu drahých kovů výrazně ochladl. Poslední nárůst jejich ocenění měl dynamiku a rozsah, které je těžké plně podložit tvrdými fundamentálními daty. Část pohybu byla emocionální reakcí vyvolanou geopolitickou nejistotou a zakořeněnou vírou, že kovy v dobách nepokojů vždy posilují. Trh však opět ukázal svou schopnost předběhnout fakta a teprve dodatečně pro ně hledat odůvodnění. Platí to zejména pro drobné investory, jejichž účast byla při nedávném růstu velmi výrazná.
To však neznamená, že drahé kovy postrádají důvody k růstu. Institucionální nákupy zůstávají silným pilířem, zejména ze strany centrálních bank rozvíjejících se zemí, které již několik let systematicky diverzifikují své rezervy. Druhým stavebním kamenem je měnová politika, jejíž směřování stále nahrává snižování úrokových sazeb a jejich udržování na nízké úrovni. To vytváří jakousi cenovou „podlahu“ – nezaručuje růst, ale omezuje rozsah případných poklesů.
Zlato však není nedotknutelným aktivem. Status bezpečného přístavu neznamená imunitu vůči korekcím či propadům, jak bylo nedávno patrné i na grafech. Například jasný signál o trvalém zlepšení vztahů mezi Spojenými státy a Čínou by mohl vést ke stažení části rizikové prémie z cen. Podobný efekt by mohlo mít i nečekané zpřísnění měnové politiky ve velkých ekonomikách.
GOLD (D1)
Zdroj: xStation5
Krátkodobé a střednědobé výkyvy sazeb mají pro centrální banky, které se na trh dívají v horizontu mnoha let, jen malý význam. Pro drobné investory však představují skutečné zisky či ztráty a pro investiční společnosti tvoří důležitou součást hospodářských výsledků a rozvah. Tento rozdíl v perspektivách znamená, že jeden a tentýž cenový pohyb může být zároveň zanedbatelný i velmi bolestivý – v závislosti na typu účastníka trhu.
Pozorný investor by měl sledovat také cenové vztahy mezi jednotlivými kovy. V současnosti vykazuje stříbro lepší cenovou dynamiku než zlato. Jeho rostoucí význam v obnovitelných zdrojích energie a elektronickém průmyslu mění strukturu poptávky. Pokud bude tento trend pokračovat, může stříbro postupně dohánět svého „většího bratra“ – i když tato cesta pravděpodobně nebude ani rychlá, ani snadná.
SILVER (D1)
Zdroj: xStation5
